To już drugi ślub Katiny. W 2013 r. powiedziała "tak" słoweńskiemu muzykowi rockowemu, Sashy Kuzmanovicowi. Dwa lata później urodził się ich syn. W 2019 roku wzięli jednak rozwód. Jej kolejnym wybrankiem jest 40-letni milioner Dimitrij Spiridonow, współzałożyciel i prezes firmy, CloudPayments, która jest operatorem płatności online.

"No cóż... znowu jestem mężatką. Nie mogę w to uwierzyć... Kocham Cię, Dimitrij" - 37-latka napisała ostatnio na swoim Instagramie, przy zdjęciu, na którym pozuje z ukochanym na tle moskiewskich wieżowców.

Ślub wzięli w 40. urodziny Spiridonowa. Co ciekawe, poznali się dokładnie rok wcześniej na urodzinach biznesmena. Katina była gwiazdą, którą zatrudniono, by zaśpiewała na tej uroczystości. Spotkali się w trudnym okresie dla Dmitrija - nie tak dawno miał nawrót raka tarczycy. Katina nie bała się jednak tej diagnozy i obiecała, że będzie wspierać męża w zdrowiu i chorobie.

Jeśli zaś chodzi o drugą z wokalistek Tatu, Julię Wołkową, ta w 2004 r. jako 19-latka urodziła dziecko żonatemu ochroniarzowi zespołu, Pawłowi Sidorowi. Rozstała się z nim po narodzinach córki. Trzy lata później wyszła za uzbeckiego biznesmena Parwiza Jasinowa, dla którego przeszła na islam. Owocem ich związku jest syn Samir. W 2010 rozwiodła się z Jasinowem, a w 2017 wróciła do prawosławia. To, jaki jest jej obecny status matrymonialny, pozostaje tajemnicą.

