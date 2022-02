O tym 19-latku Simon Cowell (ojciec chrzestny sukcesu One Direction, czy Little Mix) powiedział, że pokazuje po co stworzono gitarę. Marcin Patrzałek to muzyk obdarzony dynamiczną i olśniewającą wirtuozerią, a także unikalnym perkusyjnym stylem. Wykazuje niesamowitą pomysłowość jako aranżer i producent w wielu stylach i gatunkach. Nic więc dziwnego, że Sony Music Masterworks podpisało kontrakt z młodym polskim gitarzystą.

Dzisiaj ukazał się kolejny klip artysty nagrany w tej wytwórni zatytułowany "Toccata". To unikalne, swobodne opracowanie słynnej Toccaty i Fugi D-moll BWV 565 Jana Sebastiana Bacha. Oczywiście w wersji na gitarę solo.

W dniach 17 - 20 marca 2022 artysta wykonywać będzie ten utwór wspólnie z the Royal Philharmonic Orchestra w słynnej Royal Albert Hall podczas Classical Spectacular.

Clip Marcin Patrzałek Toccata & Fugue on One Guitar

Marcin Patrzałek z sukcesem w "Mam talent"

Marcin zyskał popularność po wygraniu IX edycji polskiego talent show "Must Be the Music" (2015), a następnie włoskiego "Te Si Que Vales" (2018). Urzekł także publiczność telewizyjną, liczącą ponad 10 milionów widzów w USA, docierając do półfinałów "America's Got Talent".

Jego nagrania osiągnęły ponad 100 milionów wyświetleń online ( 600 tys. subskrypcji kanału YT, milion obserwujących na TikToku i 400 tys. na Instagramie). Opracowanie utworu "Kashmir" zespołu Led Zeppelin natychmiast stało się viralem, zyskując podziw takich gwiazd jak: Jack Black, Tom Morello czy Paul Stanley.



Wideo Marcin Patrzalek: Polish Guitarist MURDERS His Guitar! WOW! | America's Got Talent 2019

Kim jest Marcin Patrzałek?

Urodzony w 2000 roku w Kielcach, Marcin rozpoczął naukę gry na gitarze klasycznej w wieku 10 lat. Dwa lata później rozpoczął naukę technik flamenco pod kierunkiem hiszpańskiego gitarzysty Carlosa Pinany. Następnie zanurzył się w świecie perkusyjnego fingerstyle (wykorzystując cały instrument w nieoczekiwany i innowacyjny sposób) i rozwinął unikalny styl i brzmienie, które mimo młodego wieku, przysporzyły mu wielu fanów na całym świecie.