17 czerwca ukazał się kolejny klip artysty nagrany dla Sony zatytułowany "Sweet Dreams". To unikalne, swobodne opracowanie słynnego przeboju zespołu Eurythmics. Oczywiście w wersji na gitarę solo.

Jego nagrania zgarniają ok. 200 milionów wyświetleń online ( 657 tys. subskrypcji kanału YT, 1,3 mln followersów na Tik Tok i ok. 500 tys. na Instagram). Opracowanie utworu "Kashmir" zespołu Led Zeppelin natychmiast stało się viralem, zyskując podziw takich gwiazd jak: Jack Black, Tom Morello czy Paul Stanley.



Marcin Patrzałek - jak chłopak z Kielc podbił sieć?

Urodzony w 2000 roku w Kielcach, Marcin rozpoczął naukę gry na gitarze klasycznej w wieku 10 lat. Dwa lata później rozpoczął naukę technik flamenco pod kierunkiem hiszpańskiego gitarzysty Carlosa Pinany. Następnie zanurzył się w świecie perkusyjnego fingerstyle (wykorzystując cały instrument w nieoczekiwany i innowacyjny sposób) i rozwinął unikalny styl i brzmienie, które mimo młodego wieku, przysporzyły mu wielu fanów na całym świecie.

Marcin zyskał popularność po wygraniu dziewiątej edycji polskiego talent show "Must Be the Music" (2015), a następnie włoskiego "Te Si Que Vales" (2018). Urzekł także publiczność telewizyjną, liczącą ponad 10 milionów widzów w USA, docierając do półfinałów amerykańskiego "Mam talent".

O tym 21-latku Simon Cowell (ojciec chrzestny sukcesu One Direction, czy Little Mix) powiedział, że pokazuje po co stworzono gitarę.



