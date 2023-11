Gwiazda Ich Troje z nowym, zaskakującym zawodem. "Pociągała mnie od dziecka"

"Kryzys wieku średniego objawia się na różne sposoby. Ja na przykład w wieku 54 lat... zostałem studentem Politechniki Łódzkiej, a dokładnie: Wydziału Elektrotechniki. W 2024 roku juwenalia będę oglądał z drugiej strony sceny!" - napisał w sierpniu tego roku Jacek Łągwa w mediach społecznościowych. Tajemniczy post zaczął zastanawiać fanów twórczości Ich Troje, czy nie oznacza to czasem, że artysta zrobi sobie przerwę od muzyki.

Jak podaje "Fakt", Łągwa zdecydował się na studia w trakcie pandemii, gdy koncertowanie było niemożliwe, a on sam nie miał możliwości zarabiania. Uznał wtedy, że musi mieć w zanadrzu coś, co pozwoli mu pracować.

"Gdy przyszła pandemia, nie graliśmy i zostałem zupełnie bez pracy, postanowiłem poszukać sobie nowego zajęcia. Napisałem więc CV i poszedłem do Urzędu Pracy, by zarejestrować się jako bezrobotny. Panie mnie rozpoznały, było bardzo sympatycznie, potem jedna z nich wzięła moje papiery i czytała, ile to nagród dostałem, ile płyt nagrałem i na koniec powiedziała: Piękne to pana CV, ale czy potrafi pan robić coś pożytecznego?" - stwierdza w rozmowie.

Właśnie wtedy zaczął zastanawiać się, co naprawdę chciałby i mógłby robić. Przypomniał sobie o... prądzie, który interesował go już od najmłodszych lat. Wybór mógł być więc tylko jeden.

"Elektryka pociągała mnie od dziecka, mama mi opowiadała, że jak miałem trzy lata, wkładałem do gniazdek wszystko, co się dało, do tego mieliśmy w rodzinie dwóch świetnych elektryków. Wujek Alek zrobił mi wtedy specjalną tablicę na baterię, bym mógł się bawić kabelkami i je podłączał i w końcu nie grzebał w gniazdkach, bo to groziło porażeniem prądem. Potem, gdy byłem już w liceum, miałem kumpla, który był w technikum energetycznym, przeglądałem jego notatki, książki, byłem z wszystkim na bieżąco. To ja w domu robiłem wszystkie elektryczne rzeczy" - wspomina z rozrzewnieniem.

Jacek Łągwa z Ich Troje został elektrykiem

Ostatecznie gwiazdor Ich Troje jest już o krok od oficjalnego egzaminu, ale już teraz posiada prawa do montowania elektryki w domach.

"Zapisałem się do szkoły dla dorosłych w zawodzie technik elektryk, kończę ją w styczniu i czeka mnie egzamin państwowy. Równolegle zrobiłem już uprawnienia SEP, to są uprawnienia, które dają mi możliwość pracy w nowym zawodzie, mogę więc zakładać ludziom prąd w domach i robić całą elektrykę. Do tego mogę robić pomiary odbiorcze instalacji elektrycznych i pomiary kontrolne, bo ludzie często zapominają, że mają obowiązek co 5 lat zrobić przegląd instalacji elektrycznej. To może zrobić elektryk z uprawnieniami, który może wystawić protokół, a ja to już mogę robić" - objaśnia wokalista.

Przy okazji wyjawił, że zakupił już cały ekwipunek elektryka i jeśli tylko będzie taka potrzeba, to rozpocznie działalność w tej branży.

Warto wspomnieć, że w biografii na swojej oficjalnej stronie internetowej Łągwa nie wspomina, aby wcześniej studiował. W kwestii edukacji nadmienia tylko, że jest absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Stanisława Moniuszki w Łodzi, w jego rodzinnym mieście.