Gwiazda Disneya w teledysku z gwiazdą filmów dla dorosłych. Wywoła skandal?

23-letnia Bella Thorne znana była z produkcji Disneya, w której występowała jako nastolatka. Dekadę później została uhonorowana przez PornHub za reżyserię filmu "Her & Him". Teraz nagrała kontrowersyjny teledysk.

Bella Thorne zaczynała w produkcji Disneya /Jacopo Raule /Getty Images

Nastoletnie gwiazdy zaczynające swoją karierę pod skrzydłami Disneya muszą liczyć się z tym, że po latach nadal będą kojarzone przede wszystkim z produkcjami dla młodzieży.

Przekonała się o tym między innymi Miley Cyrus, która zyskała popularność jako Hannah Montana. Jej późniejsza zmiana wizerunku z grzecznej dziewczyny w buntowniczą skandalistkę była głośno komentowane w mediach.



Bella Thorne dała się poznać szerszej publiczności w serialu "Taniec rządzi" ("Shake It Up"). Ona też postanowiła zerwać z charakterem gwiazdy Disneya. W 2019 została nagrodzona przez stronę z filmami dla dorosłych za wyreżyserowanie "Her & Him", w którym główną rolę zagrała Abella Danger.

Kobiety ponownie połączyły siły przy okazji tworzenia teledysku do nowej piosenki Thorne pt. "Shake It" ( sprawdź! ). Tym razem Thorne nie tylko wyreżyserowała klip, ale również pojawiła się po drugiej stronie kamery.

Pierwszy został opublikowany singel, później wokalistka częstowała fanów krótkimi zapowiedziami teledysku. W jednej z nich można było zobaczyć jej pocałunek z gwiazdą filmów pornograficznych.



Teraz teledysk do "Shake It" jest już w całości dostępny w sieci.

Niedługo po opublikowaniu klipu film został zablokowany przez administrację YouTube'a. "Hej, YouTube, dlaczego zdjęliście mój klip do 'Shake It'? Czyżby dlatego, że dobrze się w nim bawię z Abellą Danger? Mężczyźni zawsze mają w teledyskach kobiety kręcące tyłkami. Dlaczego my nie możemy? Cenzura wobec kobiet musi się skończyć. Nigdy nie przestanę walczyć z tymi bzdurami" - skomentowała piosenkarka na swoim Instagramie.



Interwencja Thorne przyniosła efekt i teledysk już wrócił na platformię.