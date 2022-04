Choć Gwen Stefani znana jest przede wszystkim jako wokalistka, w przeszłości miała okazję zagrać epizodyczne role w kilku filmach i serialach. Jej przygoda z aktorstwem rozpoczęła się w 2001 roku - wtedy to gwiazda estrady wystąpiła w filmie "Zoolander" oraz użyczyła głosu jednej z postaci animowanego sitcomu "Bobby kontra wapniaki". Od tamtej pory Stefani co jakiś czas pojawiała się na małym i dużym ekranie. Bodaj najbardziej znaczącą rolą piosenkarki pozostaje Jean Harlow, którą sportretowała w kinowej superprodukcji "Aviator".

Goszcząc w programie "The Ellen DeGeneres Show" wokalistka ujawniła, że brała udział w przesłuchaniu do innego głośnego filmu. Mowa o komedii sensacyjnej "Pan i Pani Smith" z 2005 roku. Finalnie angaż otrzymała Angelina Jolie, która zagrała główną rolę żeńską, występując u boku Brada Pitta.

"Angelina mnie pokonała. Ale czuję, że byłam bliska dostania tej roli. To mogła być zupełnie inna historia" - zdradziła Stefani.

Film w reżyserii Douga Limana okazał się początkiem płomiennego romansu Pitta i Jolie, który z czasem przerodził się w małżeństwo. Para wywołała wówczas nie lada skandal - w czasie kręcenia produkcji gwiazdor "Poziemnego kręgu" był bowiem mężem Jennifer Aniston. Choć zakochani publicznie przekonywali, że gdy zaczęli się spotykać, Pitt i jego pierwsza żona byli już w separacji, wielu fanów nie dało wiary tym zapewnieniom.

