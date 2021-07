Gwen Stefani i Blake Shelton wzięli ślub. Gdzie odbyła się ceremonia?

Na ranczu należącym do Blake'a Sheltona ranczu w Oklahomie odbył się jego ślub z Gwen Stefani, wokalistką zespołu No Doubt. Para jest razem od 2015 r.

Gwen Stefani oraz angielski wokalista i gitarzysta Gavin Rossdale doczekali się unieważnienia małżeństwa kościelnego pięć lat po tym, jak się faktycznie rozstali. Magazyn "Us Weekly" informuje, że piosenkarka została poinformowana przez Watykan, że władze kościelne pozytywnie rozpatrzyły jej wniosek.

Rozwód cywilny Stefani i Rossdale dostali w 2016 r., po 14 latach małżeństwa. Doczekali się trojga dzieci: 14-letniego Kingstona, 11-letniego Zumę i 6-letniego Apolla. Podobno Rossdale przez trzy lata zdradzał swoją żonę z nianią ich synów.

W 2015 r. Stefani związała się z nowym partnerem, muzykiem country Blakiem Sheltonem ( sprawdź! ), który jest młodszy od niej o siedem lat. Poznali się na planie amerykańskiej edycji programu "The Voice". To wówczas Shelton złożył pozew o rozwód ze swoją drugą żoną, wokalistką country Mirandą Lambert.



