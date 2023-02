Lauren Burke i Jonathan Wilson w rozmowie z lokalnym portalem dorset.live tłumaczą, że naprawdę boją się, że Paul Gadd (bo tak naprawdę się nazywa) się nie zmienił i znów będzie chciał krzywdzić dzieci. Para wprowadziła się do okolicy dość niedawno i nie została ponoć poinformowana o tym, że przy ulicy Stags Hill Road znajduje się dom, w którym przestępcy seksualni spędzają swój czas resocjalizacji po zwolnieniu z więzienia.

Gary Glitter - gwałciciel dzieci - wyszedł z więzienia. Sąsiedzi drżą ze strachu

Wilson tłumaczy, że na początku sądził, że to tylko plotki. "Potem dowiedzieliśmy się, że dom był używany przez tych ludzi. Potem, nagle, jego lordostwo [z pogardą o Glitterze - przyp. red.] przybyło w zeszłym tygodniu" - mówi. I boi się, że uśpiony pedofil może zaatakować dzieci. "Nasze dzieci bawią się w lasach, które teraz należą do nich i musieliśmy powiedzieć im, żeby nie rozmawiały z tymi ludźmi, nie zbliżały się do nikogo tam" - twierdzi mężczyzna.

Sąsiedztwo przypomina, że w pobliżu domu jest aż sześć szkół. "To wk***** całą społeczność" - mówi dodając po chwili: "To wróg numer jeden, a oni wypuścili go do społeczności".

Zdjęcie Gary Glitter na jednym z posiedzeń sądu / Paula Bronstein / Staff / Getty Images

Władze zapewniają, że wypuszczeni do społeczności pedofile są pod stałą, bardzo surową kontrolą. Jeśli naruszą warunki zwolnienia, w dowolnym momencie wracają za kratki. Śledzi się ich każdy krok dzięki czujnikowi GPS. Lasek, o którym opowiada Jonathan Wilson jest położony w pobliżu ośrodka resocjalizacji, gdzie przyjeżdżają osoby skazane za pedofilię. Pomimo zapewnień o obserwacji Glittera, społeczność obawia się, że to za mało. "Ludzie nie są zadowoleni. Podejrzewam, że każda społeczność, w której się porusza, będzie chciała go wykopać, a my też nie chcemy go tutaj" - mówi Lauren Burke.

"Siedzi tam zabójca dzieci, przestępcy seksualni. To po prostu powoduje, że jesteś zły" - dodaje na koniec Wilson i sugeruje rozwiązanie. "Można by pomyśleć, by przenieść tych ludzi na środek szczerego pola, a nie tam, gdzie są dzieci".