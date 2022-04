Grzegorz Skawiński: Umiem w domu naprawić cieknący kran i wymienić uszczelkę

Z podpowiedzi w programie „Mask Singer” widzowie dowiedzieli się, że lider i wokalista zespołu Kombii nie musi na przykład korzystać z pomocy hydraulika. W awaryjnej sytuacji sam bowiem potrafi znaleźć skuteczne rozwiązanie problemu. Majsterkowanie to jego hobby, ale jak sam przyznaje, nic nie wygra z muzyką i malarstwem. Choć ta druga pasja jest mniej znana, to również jest w stanie całkowicie go pochłonąć.

Grzegorz Skawiński o swoim hobby /Tricolors /East News