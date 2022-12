Wydana 28 sierpnia 2015 roku płyta "Bullet In Your Brain", okazała się ostatnią w dyskografii zespołu, ponieważ kilka miesięcy później, dokładnie 12 listopada, umarł perkusista tej grupy, Philip John Taylor. Kolejny cios spadł na Motörhead 28 grudnia. Tego dnia zmarł założyciel i charyzmatyczny lider tej kapeli, Lemmy Kilmister.

"Bullet In Your Brain" to jedna z dwóch przygotowanych na ten album piosenek, które ostatecznie się na nim nie znalazły. Drugą jest "Greedy Bastards". Obie znajdą się w rozszerzonej edycji płyty zatytułowanej "Seriously Bad Magic", która ma się ukazać 24 lutego 2023 roku.

Reklama

Reedycja ostatniego albumu Motörhead zawiera ponadto m.in. nagrania z koncertu podczas Fuji Rock Festival w 2015 roku oraz wywiad audio z Lemmym, który został nagrany podczas tej trasy koncertowej.

Clip Bullet In Your Brain

Dwupływowe wydanie na nośnikach CD i 12-calowych winylowych LP kosztuje odpowiednio 14,42 euro (ok. 68 zł) i 36,05 euro (ok. 169 zł). Za zestaw z dołączoną planszą ouija, która służy do wywołania ducha Lemmy'ego, trzeba zapłacić już 78 euro, czyli ok. 367 zł.