Grammy 2021: Beyonce faworytką. W czołówce Taylor Swift i Dua Lipa. Kim jest Mickey Guyton? [NOMINACJE]

Po raz pierwszy w historii Grammy nominowano czarnoskórą solistkę w kategorii muzyki country. "Brakuje mi słów. Bóg jest taki dobry! Dziękuję Ci" - napisała na swoim profilu instagramowym Mickey Guyton.

Mickey Guyton spodziewa się pierwszego dziecka /John Shearer/ACMA2020 /Getty Images

W komentarzach zarówno gratulacje, jak i podziękowania. Podziękowania za to, czego dokonała dla innych czarnoskórych wykonawców muzyki tradycyjnie przypisanej artystom białym i konserwatywnym.

Kategoria, w której nominowano Mickey Guyton, nazywa się: "best country solo performance", czyli: najlepszy solowy występ country" i dotyczy wykonania utworu "Black Like Me". Tekst piosenki to osobiste wyznanie artystki.

Guyton śpiewa, że wychowała się w małym miasteczku. Starała się, jak najlepiej dopasować do tamtejszej społeczności, ale po raz pierwszy złamano jej serce na placu zabaw - gdzie dowiedziała się, że jest inna. Teraz, gdy jest już dorosła, nic się nie zmieniło: "Jeśli myślisz, że żyjemy w krainie ludzi wolnych / Powinieneś spróbować być czarnym, jak ja (...)".

Piosenka miała premierę w czerwcu tego roku, czyli w okresie największych protestów przeciwko nierówności rasowej w USA i Wielkiej Brytanii. W lipcu, w serwisie internetowym amerykańskiej rozgłośni NPR, Guyton stwierdziła, że wszystkie jej życiowe doświadczenia doprowadziły ją do "punktu krytycznego", w którym musiała napisać o tym piosenkę.

"Nie mogę śpiewać o flirtowaniu z chłopakami, bo mam mężczyznę. Jestem dojrzałą kobietą i z tej perspektywy zależy mi na tym, by chronić ludzi dyskryminowanych, aby nigdy nie musieli przechodzić przez to, przez co ja przeszłam" - powiedziała.

Mickey Guyton, czyli tak naprawdę Candace Mycale Guyton urodziła się 17 czerwca 1983 roku w Arlington w stanie Teksas. W 2011 roku podpisała umowę z wytwórnią Capitol Records Nashville. Trzy lata później wzięła udział w przesłuchaniu do show "American Idol" (bez sukcesu).

W 2015 roku jej istnienie odnotował brytyjski "The Guardian" - jako ciekawostkę, czyli Afroamerykankę, która próbuje się przebić w gatunku muzycznym zdominowanym przez białych mężczyzn. Dwa miesiące temu została pierwszą czarnoskórą solistką, która zaśpiewała podczas rozdania nagród ACM (Academy of Country Music Awards) w Nashville. Wykonała tam: "What Are You Gonna Tell Her?", balladę o dyskryminacji także ze względu na płeć.

37-letnia Guyton obecnie spodziewa się swojego pierwszego dziecka. Syn wokalistki i jej męża Granta Savoya ma przyjść na świat w lutym 2021 r.



63. gala Grammy Awards odbędzie się 31 stycznia 2021 roku. Można powiedzieć, że nominacje, które ogłoszono 24 listopada, zdominowały kobiety. W dziewięciu kategoriach nominowana jest Beyonce, która w tym roku wydała jeden singel: "Black Parade". W sześciu Taylor Swift i Dua Lipa (sześć nominacji otrzymał również Roddy Ricch).

Ciekawostką jest to, że Billie Eilish może otrzymać Nagrodę Grammy za piosenkę bondowską do filmu "Nie czas umierać" - zanim ktokolwiek zobaczy ten film, bo jego premiera była już dwukrotnie przekładana (obecnie mówi się o kwietniu 2021 roku). Poprzednią wykonawczynią, która zdobyła Grammy za piosenkę bondowską (kategoria: "Best Song Written For Visual Media") była Adele - w 2014 roku.