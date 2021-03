Grace VanderWaal odkrywa prawdę o Hollywood. Posłuchaj "Don't Assume What You Don't Know"

Grace VanderWaal, 17-latka znana między innymi z produkcji Disneya, opublikowała nowy utwór pod tytułem "Don't Assume What You Don't Know".

Grace Vanderwaal to popularna wokalistka młodego pokolenia /Foc Kan/WireImage /Getty Images

Świat poznał ją po tym, jak w spektakularnym stylu wygrała amerykańską edycję programu "Mam talent". Później zagrała główną rolę w produkcji Disneya "Stargirl".



Jej nowy singel nosi tytuł "Don't Assume What You Don't Know". Teledysk do utworu został wyreżyserowany przez Clare Gillen. Przedstawia artystkę w nowym wydaniu, z innym niż zwykle instrumentem. Grace zamienia swój znak rozpoznawczy - ukulele - na gitarę basową.

Kawałek "Don’t Assume What You Don’t Know" eksploduje nowym brzmieniem, o którym VanderWaal mówi: "To pop z domieszką alternatywy". Piosenka porusza tematykę złudnych wyobrażeń sławy i sukcesu.

"Ten utwór opowiada o kimś, kto odkrywa prawdę na temat Hollywood i orientuje się, że siedzi w tym wszystkim po uszy. Dobrze jest móc wyrażać siebie w taki sposób. To bardzo budujące i uzdrawiające" - dodała młoda wokalistka.



Grace VanderWaal jest na końcowym etapie prac nad swoim nadchodzącym albumem. Artystka przygotowuje się również do aktorskiego debiutu i powtarza tekst do roli Disneyowskiej "Stargirl". Tak jak w pierwszej części produkcji, film będzie zawierał muzykę Grace, dzięki czemu jej twórczość dotrze do milionów fanów na całym świecie.

Grace WanderVaaal zdobyła sporą popularność jako 12-latka, kiedy to w czerwcu 2016 roku wystąpiła w "Mam talent", wykonując autorski utwór "I Don't Know My Name" i akompaniując sobie na ukulele.



Zasiadający w jury Howie Mandel, Simon Cowell, Mel B i Heidi Klum, podobnie jak widzowie zgromadzeni na sali, byli zachwyceni występem młodziutkiej artystki. Ci drudzy nagrodzili jej występ gromkimi owacjami na stojąco, natomiast Mandel zapewnił jej przepustkę do następnego etapu, wciskając tzw. złoty przycisk. Simon Cowell, komentując występ Grace stwierdził, że dziewczynka jest "następczynią Taylor Swift". Howie Mandel nazwał ją natomiast "żywym, pięknym, chodzącym cudem".

Ostatecznie 12-letnia Grace dotarła do finału programu, gdzie również prezentowała autorski materiał. Po zwycięstwie w show dziewczyna otrzymała milion dolarów oraz możliwość występowania w Las Vegas.

Nazwisko artystki znalazło się w 2016 roku w rankingu najczęściej wyszukiwanych artystów w Google. W 2019 roku trafiła natomiast do zestawienia 30 najbardziej wpływowych osób przed 30. rokiem życia magazynu "Time". Grace VanderWaal na koncie ma jeden album studyjny ("Just The Beginning" z 2017 roku) oraz dwie EP-ki: "Perfectly Imperfect" (2016 r.) i "Letters Vol. 1" (2019 r.).