Gosia Andrzejewicz o występie jako Mariah Carey w "Twoja twarz brzmi znajomo": Najbardziej stresujący występ mojego życia

Wokalistka bierze udział w 13. edycji popularnego muzycznego programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Realizacja projektu została wstrzymana na kilka miesięcy przez pandemię koronawirusa. Show wrócił jednak na antenę 5 września.

Gosia Andrzejewicz jako Mariah Carey razem z prowadzącymi "Twoja twarz brzmi znajomo": Maciejem Dowborem i Piotrem Gąsowskim /Maciej Zawada /Polsat

Gosia Andrzejewicz z wielkim sentymentem wspomina ostatni swój występ, kiedy to wcieliła się w postać Mariah Carey. Tłumaczy, że była to dla niej wyjątkowa chwila i nie zapomni jej do końca życia.

Twórczość Mariah Carey jest Gosi Andrzejewicz szczególnie bliska. Przyznaje bowiem, że od wielu lat jest fanką talentu i umiejętności amerykańskiej piosenkarki. W konsekwencji wykonanie utworu "Without You" i otrzymanie owacji na stojąco od składu jurorskiego było dla niej niezwykle wzruszającym i motywującym doświadczeniem.

Uczestników show Polsatu oceniają Kacper Kuszewski (popularny Marek z "M jak miłość"), mezzosopranistka Małgorzata Walewska i aktorka Katarzyna Skrzynecka. W 13. edycji dołączył do nich Adam Strycharczuk, zwycięzca poprzedniej odsłony. Zastąpił on zmarłego pod koniec lutego aktora Pawła Królikowskiego, który zasiadał w jury od samego początku.

"Gdy wylosowałam postać Mariah Carey, bardzo się ucieszyłam, bo to od czasów nastoletnich była moja ulubiona wokalistka. To ona sprawiła, że zaczęłam śpiewać. Pamiętam, że gdy pierwszy raz usłyszałam ją w radiu, zachwyciła mnie techniką - tym, w jaki sposób śpiewa ozdobniki, jaką barwę uzyskuje. Oczarowana dźwiękami Mariah stwierdziłam, że też chcę śpiewać, by chociaż w małym stopniu dotknąć jej techniki" - mówi w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle Gosia Andrzejewicz.

Utwór okazał się dla wokalistki sporym wyzwaniem. Gosia Andrzejewicz chciała wykonać go jak najlepiej, aby oddać hołd Mariah Carey.

"Gdy zobaczyłam, jaki utwór mam zaśpiewać to sobie uświadomiłam, że jestem w niezłych tarapatach. Mamy zaledwie kilka dni, żeby się przygotować, a piosenka była bardzo trudna. Na szczęście Mariah podczas występu stoi w miejscu, więc problem choreografii odpadł. Musiałam jednak nauczyć się tekstu, melodii i techniki. To był najbardziej stresujący występ mojego życia" - zaznacza wokalistka.

Gosia Andrzejewicz poświęciła ćwiczeniom i próbom wiele czasu. Wysiłek jednak się opłacił, ponieważ to właśnie wokalistka została zwyciężczynią trzeciego odcinka. Nagrodę - czek na 10 tysięcy złotych - przekazała Fundacji Zdążyć z Pomocą na przystawkę elektryczną do wózka inwalidzkiego dla fanki wokalistki - Magdy.

Po trzech odcinkach w tabeli ze 102 punktami prowadzi właśnie Gosia Andrzejewicz, która wyprzedza Filipa Gurłacza (92) i Karola Dziubę (81). W najbliższą sobotę (12 września) wokalistka wcieli się w Belindę Carlisle.