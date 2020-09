Gosia Andrzejewicz jako Mariah Carey w "Twoja twarz brzmi znajomo": Czy zemdleje na scenie?

W sobotę (5 września) na antenę Polsatu po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa powróci program "Twoja twarz brzmi znajomo". Gosia Andrzejewicz wcieli się w Mariah Carey, którą nazywa swoim "guru wokalnym".

Gosia Andrzejewicz w programie "Twoja twarz brzmi znajomo" AKPA

"W tym premierowym odcinku będę miała okazję wcielić się w postać Mariah Carey, która od zawsze była moim guru wokalnym. Wylosowałam jej najtrudniejszy utwór, więc uwierzcie mi, że to był dla mnie najbardziej stresujący występ ever. Czy zemdlałam na scenie? Tego dowiecie się oglądając program 5 września" - napisała na Instagramie Gosia Andrzejewicz.

Reklama

Wokalistka zaśpiewa wielki przebój "Without You". Oryginalna wersja Mariah Carey z 1993 r. ma ponad 280 mln odsłon.

W połowie marca podczas emisji drugiego odcinka Polsat zdecydował, że z powodu pandemii koronawirusa program został zawieszony do jesieni.

Po dwóch odcinkach Gosia Andrzejewicz zajmuje ex aequo trzecie miejsce z Natalią Avelon (po 48 pkt.). Prowadzi na razie Filip Gurłacz (68) przed Karolem Dziubą (53).

Skład uzupełniają Marta Gałuszewska, Czadoman, Maurycy Popiel i Kamila Boruta.

Wideo instagram

Jury programu tworzą Kacper Kuszewski (popularny Marek z "M jak miłość"), mezzosopranistka Małgorzata Walewska i aktorka Katarzyna Skrzynecka. W 13. edycji dołączył do nich Adam Strycharczuk, zwycięzca poprzedniej odsłony. Zastąpił on zmarłego pod koniec lutego aktora Pawła Królikowskiego, który zasiadał w jury od samego początku.

Wideo Gosia Andrzejewicz jako Mariah Carey - Without You - Twoja Twarz Brzmi Znajomo 13

- To niesamowita przygoda. Czuję się podekscytowana tym, że jestem w tym programie. Uważam, że jest on dla mnie bardzo rozwojowy. Dzięki niemu mogę nauczyć się m.in. nowych technik wokalnych. Będę miała też okazję rozwinąć swoje umiejętności aktorskie i taneczne - opowiadała Interii Gosia Andrzejewicz.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gosia Andrzejewicz o programie "Twoja twarz brzmi znajomo" i Eurowizji INTERIA.PL

Wokalistka przyznała też, co jest dla niej najtrudniejsze w programie. Zdradziła, że ma problem z wcielaniem się w inne postacie.

- Muszę myśleć, jak inna osoba. Nie mam doświadczenia aktorskiego więc podpytuję kolegów, jak to robić, jak przeżywać, co robić z rękami i jak patrzeć na widownię - to bardzo trudne - stwierdziła gwiazda.



Uczestnicy "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" przed startem programu 1 / 16 Gosia Andrzejewicz i Marta Gałuszewska Źródło: AKPA Autor: Dariusz Gałązka udostępnij