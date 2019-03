Gorąca Mariah Carey w metrze. Zobacz teledysk "A No No"

Mariah Carey zaprezentowała kolejny teledysk do utworu "A No No" z ostatniej płyty "Caution". Zobacz jak wygląda ponętna gwiazda, obok której pojawiają się niespodziewani goście.

Mariah Carey w najnowszym teledysku towarzyszą niespodziewani goście /Bennett Raglin /Getty Images

Recenzja Mariah Carey "Caution": Wielka sztuka

Mariah Carey w bikini w basenie. Ciało jak u nastolatki [INSTAGRAM]

"A No No" to kolejny teledysk po "With You", "GTFO" oraz "The Distance", który promuje ostatnią płytę artystki "Caution". To już 15. studyjny album wokalistki.

Reklama

Jak zdradziła Mariah Carey, "A No No" to jedna z jej ulubionych piosenek z ostatnie płyty, która ukazała się końcem 2018 roku.



Teledysk do "A No No" został nakręcony w nowojorskim metrze. 48-letnia Mariah Carey ubrana w eleganckie, skąpe suknie śpiewa w otoczeniu asystujących jej tancerzy.



Wśród osób, które widzimy w wagonie metra są też dzieci samej artystki - 7-letnie bliźniaki Morrocan i Monroe.



Clip Mariah Carey A No No

Mariah Carey to jedna z najpopularniejszych popowych wokalistek. Ma na sowim koncie długą karierę pełną wzlotów i upadków. Sprzedała ponad 200 milionów płyta na świecie i zdobyła pięć statuetek Grammy. Wystąpiła tez w filmach, m.in: w "Nie zadzieraj z fryzjerem", "Glitter", czy "Tennessee".

Rajskie wakacje Mariah Carey 1 6 Mariah Carey spędza noworoczne wakacje na karaibskiej wyspie Saint-Barthélemy Autor zdjęcia: Abaca/ABACA Źródło: East News 6

Wpadka Mariah Carey 1 4 Obfity biust Mariah Carey niemal całkiem wymknął się z sukienki wokalistki. Autor zdjęcia: ABP/ADM/Capital Pictures Źródło: Agencja FORUM 4