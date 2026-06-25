Interia Muzyka jako preferowane źródło w Google. Co to oznacza?

Wyszukiwarka Google od lat pomaga szybko znaleźć najnowsze informacje. Gdy wpisujemy aktualny temat, często widzimy sekcję "Najważniejsze artykuły". To właśnie tam pojawiają się materiały z różnych serwisów informacyjnych.

Teraz czytelnik może mieć na to większy wpływ. Funkcja "Preferowane źródła" pozwala wskazać strony, które chce się widzieć częściej. Jeśli regularnie czytasz serwis Interia Muzyka, możesz dodać go do swoich ulubionych źródeł w Google.

Po takim wyborze artykuły z serwisu Interia Muzyka mogą pojawiać się częściej przy aktualnych tematach muzycznych. Dotyczy to między innymi premier płyt, koncertów, festiwali, rozmów z artystami, programów rozrywkowych i wydarzeń, którymi żyją fani muzyki.

Google nie zamyka cię w jednym serwisie

Nowa funkcja nie oznacza, że w wynikach wyszukiwania zobaczysz tylko jedną stronę. Google nadal pokazuje różne źródła, aby użytkownik miał dostęp do szerokiego wyboru informacji.

Zmiana polega na czymś innym. Gdy dodasz serwis Interia Muzyka do preferowanych źródeł, wyszukiwarka dostanie jasny sygnał: "ten serwis chcę widzieć częściej". Dzięki temu nasze materiały mogą być łatwiejsze do znalezienia, gdy będą pasować do szukanego tematu.

To wygodne rozwiązanie dla osób, które mają swoje sprawdzone miejsca w sieci. Jeśli lubisz wracać do konkretnego serwisu, nie musisz za każdym razem szukać go ręcznie.

Jak dodać nasz serwis do ulubionych źródeł?

Najprostszy sposób znajdziesz bezpośrednio przy naszych artykułach. Na stronie pojawił się specjalny przycisk, który przeniesie cię od razu do odpowiedniego miejsca w Google.

Po kliknięciu przycisku Google otworzy panel, w którym będzie można dodać serwis Interia Muzyka jako preferowane źródło. Nie trzeba będzie samodzielnie wpisywać nazwy ani szukać naszej domeny. Wystarczy potwierdzić wybór.

Cały proces zajmuje chwilę i można go wykonać zarówno na komputerze, jak i na telefonie. Po zapisaniu ustawienia Google będzie wiedzieć, że chcesz częściej widzieć materiały z serwisu Interia Muzyka w wynikach wyszukiwania.

Możesz też zrobić to ręcznie w Google

Interię można dodać do preferowanych źródeł także samodzielnie. Wystarczy wejść do Google i wyszukać dowolny aktualny temat muzyczny, na przykład nazwisko artysty, nazwę zespołu, festiwal albo premierę nowej płyty.

Jeśli przy wynikach pojawi się sekcja "Najważniejsze artykuły", obok niej można zobaczyć ikonę gwiazdki. Po jej kliknięciu Google pozwoli wybrać serwisy, które mają trafić na listę preferowanych źródeł.

W tym miejscu należy wyszukać "Interia Muzyka", a następnie zapisać wybór. Od tego momentu Google może częściej pokazywać nasze artykuły przy aktualnych tematach muzycznych.

Dlaczego warto wybrać Interię Muzykę?

Interia Muzyka to miejsce dla tych, którzy chcą śledzić świat muzyki bez chaosu i przypadkowych informacji. Piszemy o artystach, koncertach, festiwalach, premierach, programach telewizyjnych i wydarzeniach, które interesują słuchaczy w różnym wieku.

Dodanie serwisu do preferowanych źródeł pomaga szybciej dotrzeć do treści, które już znasz i lubisz. Gdy w Google szukasz informacji o ulubionym wykonawcy albo ważnym wydarzeniu muzycznym, nasze materiały mogą pojawić się w bardziej widocznym miejscu.

To szczególnie przydatne wtedy, gdy temat jest świeży i pojawia się wiele publikacji naraz. Dzięki preferowanym źródłom łatwiej odnaleźć serwis, do którego masz zaufanie.

Przycisk przy artykule ułatwi cały proces

Nie trzeba znać żadnych ustawień ani szukać ukrytych opcji. Przy artykułach Interii pojawił się przycisk, który od razu pokieruje cię do strony Google. Tam będzie można dodać nasz serwis do preferowanych źródeł.

Po potwierdzeniu wyboru możesz wrócić do normalnego korzystania z wyszukiwarki. Gdy następnym razem wpiszesz w Google aktualny temat muzyczny, nasz serwis może pojawić się częściej wśród najważniejszych artykułów.





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