Grupa Maneskin rozpoczęła swą drogę na szczyt w 2021 roku. Wcześniej jednak, bo w 2018 roku, stali się rozpoznawalni w ojczyźnie, a ich krążek "Il ballo della vita" był bardzo popularny. W ten sposób utorowali sobie ścieżkę do występu na Festiwalu w San Remo, który zwyciężyła - dzięki temu pojechała reprezentować Włochy na Eurowizji.

Był to wielki sukces, a jednocześnie początek kolejnych. Aktualnie zespół koncertuje na całym świecie, wydał trzy albumy. Rozgrzewał też publiczność przed występami The Rolling Stones w ubiegłym roku.

Zespół zasłynął także dzięki kontrowersyjnym strojom oraz zachowaniu, takim jak pocałunki dwóch muzyków na scenie.

Większego zaskoczenia nie wzbudziło też nowe zdjęcie Victorii De Angelis, jedynej kobiety w składzie grupy. Ona także nie ustępuje w szokujących pozach liderowi, Damiano Davidowi. Basistka zamieściła fotografię topless, a sutki zasłoniła emotikonami śnieżynek.

Zimowa pora mocno jej się udzieliła, bo na głowie widzimy grubą, zimową, futrzaną czapkę. To ona zrobiła furorę!

"Grunt to mieć ciepło w głowę"; "To ja, kiedy jest mi zimno"; "Królowa nigdy nie marznie" - piszą fani.

Innym nie podoba się, że Victoria De Angelis zamieszcza głównie roznegliżowane zdjęcia. Sądzą wręcz, że pokazała już wszystko i... nikt nie chce na to patrzeć. "Myślałaś może o ubraniu? To już staje się nudne"; "Prawdziwym zaskoczeniem byłoby zobaczyć cię w ciuchach" - komentują niektórzy znudzeni fani.

Maneskin zapowiada album "Rush!". Już sama okładka szokuje!

Grupa Maneskin wkrótce wyda nowy album, pt. "Rush!".

Nie poznaliśmy jeszcze oficjalnej tracklisty, ale należy się spodziewać, że na trzecim albumie pojawią się wydane w ostatnich miesiącach piosenki, jak "Supermodel", "Kool Kids", "The Loneliest", a może nawet "If I Can Dream" nagrane do filmu "Elvis". Jednym z producentów ma być Max Martin, który odpowiadał już wcześniej m.in. za jeden z singli.

Grupa pokazała za to okładkę, która już zdążyła wywołać skandal. Na zdjęciu widzimy młodą dziewczynę ubraną w mundurek szkolny, która przeskakuje nad leżącymi członkami zespołu. Wiele osób uznało fotografię za za obsceniczną i sprośną.

