Gitarzysta Manowar z zarzutami za posiadanie dziecięcej pornografii

Karl Logan, gitarzysta amerykańskiej grupy Manowar, został oskarżony o posiadanie dziecięcej pornografii.

Sąd okręgowy hrabstwa Mecklenburg w Karolinie Północnej postawił 57-letniemu muzykowi sześć zarzutów umyślnego wykorzystywania nieletnich poprzez posiadanie dziecięcej pornografii.

"Osoba popełnia przestępstwo seksualnego wykorzystywania nieletnich trzeciego stopnia (tzn. z premedytacją), jeśli posiada, znając ich charakter lub treść, materiały przedstawiające nieletnich w trakcie czynności seksualnych" - brzmi amerykańskie prawo.

Choć o sprawie dowiadujemy się dopiero teraz za sprawą serwisu The Blast, do zatrzymania Karla Logana (prawdziwe nazwisko Karl Mojaleski) doszło już 9 sierpnia w Charlotte w Karolinie Północnej, kiedy to - jak poinformował rzecznik Biura Szeryfa hrabstwa Mecklenburg - muzyk Manowar otrzymał nakaz sądowy stawienia się w miejscowym areszcie.

Wobec Karla Logana zasądzono też kaucję w wysokości 35 tysięcy dolarów. Po jej wpłaceniu muzyk oczekuje teraz na rozprawę.



Przypomnijmy, że Karl Logan jest gitarzystą Manowar od 1994 roku, kiedy to zastąpił na tej pozycji Davida Shankle'a.

Dodajmy, że "Królowie Metalu" z Manowar przygotowują się właśnie do kolejnej odsłony pożegnalnej, ogólnoświatowej trasy "The Final Battle", która rozpocznie się w marcu 2019 roku.