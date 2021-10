Ginny Mancini, jeszcze jako Ginny O'Connor występowała w Mel-Tones w latach 1943 - 1946 przy wokaliście Melu Torme. "Mel traktował zespół wokalny jak sekcję w zespole. Jego aranżacje były świeże i innowacyjne" - wspominała Mancini.

Wokalistka wielokrotnie pojawiała się w chórkach i grupowych występach. Nigdy jednak nie chciała spróbować kariery solowej. "Nie pragnęłam występować na froncie. To za duża presja" - mówiła.

Podczas działalności w orkiestrze Glenna Millera poznała kompozytora Henry’ego Manciniego, który został jej mężem. Para pobrała się w 1947 roku i miała troje dzieci.

Gdy Henry Mancini zaczął robić spektakularną karierę (na koncie miał m.in. cztery Oscary i 20 nagród Grammy), Ginny usunęła się w cień, sporadycznie występując w programach telewizyjnych.

W latach 80. wokalistka zainteresowała się działalnością filantropijną. W 1984 roku założyła Society of Singers, organizację która pomagała wokalistkom i wokalistom, którzy "przechodzili ciężki czas". Jej organizacja w trakcie swojej działalności zebrała miliony dolarów na pomoc artystom w potrzebie.

Trzy lata po śmierci męża (1994) Ginny założyła The Henry Mancini Institute, która pełniła rolę edukacyjną oraz wspierała utalentowanych twórców.



Wideo