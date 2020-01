Gienek Loska kończy 45 lat. Fani czekają na nowe informacje o stanie zdrowia wokalisty

8 stycznia 45 lata kończy Gienek Loska, zwycięzca programu "X Factor". Muzyk od maja 2018 r. przebywa w śpiączce po wylewie krwi do mózgu.

Gienek Loska i Agnieszka Stawicka w 2015 r. AKPA

Gienek Loska doznał rozległego wylewu podczas wizyty u 70-letniej schorowanej matki na Białorusi. Miał wrócić do Polski o wiele wcześniej, jednak postanowił przedłużyć pobyt. Do zdarzenia doszło na dzień przed powrotem.

Wideo Jak pomóc Gienkowi Losce? (Dzień Dobry TVN/x-news)

Reklama

"Dosłownie dzień przed wyjazdem rozmawiał ze mną pół godziny wcześniej. Powiedział nawet 'Zrób mi kaszankę. Wrócę o tej 16 i będę głodny'" - opowiadała Agnieszka Stawicka w "Pytaniu na śniadanie".

"Pół godziny później wyszedł na chwilę przed dom jeszcze odetchnąć, zakręcił się w kółko - widzieli to sąsiedzi - i upadł. Natomiast, ponieważ nie było wiadomo co mu się stało, pomoc medyczna dotarła bardzo późno" - dodała partnerka Loski.

Zwycięzca programu "X Factor" na operację czekał aż 11 godzin.



"W momencie od zabrania do pierwszego szpitala, potem drugiego szpitala, nie postawiono żadnej sensownej diagnozy, co jest kluczowe przy okazji udaru. Przez pierwsze 6 godzin pompowano mu glukozę, ponieważ uznali, że pewnie ma śpiączkę cukrzycową. Dopiero po 11 godzinach trafił 200 km dalej do Baranowicz, tam mu udzielono pomocy, stwierdzono rozległy wylew" - relacjonowała Stawicka jesienią 2018 r.

To właśnie ona jako wolontariuszka Polskiej Fundacji Muzycznej odwiedza Gienka w Białooziersku na Białorusi. W połowie 2019 r. fundacja zorganizowała akcję "Obudźmy Gienka", której celem jest zebranie pieniędzy na pomoc wokaliście. Na specjalne subkonto trafiło kilkadziesiąt tys. zł.

"Niezmiennie dzięki Waszej pomocy ma zapewnioną opiekę medyczną, leczenie, pielęgnację, masaże i ćwiczenia - to się dzieje regularnie i codziennie dzięki zbieranym na fundacyjne konto środkom. Przede wszystkim bezcenna jest obecność kochających bliskich, którzy czuwają i opiekują się nim w dzień i w nocy" - informowała fundacja na Facebooku.

Jesienią 2019 r. Agnieszka Stawicka zabrała na Białoruś Złotą Płytę dla Gienka Loski za album "Hazardzista" z 2011 r.

"Choroba Gienka trwa długo i będzie jeszcze trwać. PFM publikuje wiadomości o nim wtedy, gdy mamy coś do przekazania i gdy zgadza się na to rodzina" - czytamy w odpowiedzi na pytania fanów o najnowsze informacje o stanie muzyka.

Gienek Loska karierę muzyczną zaczął w Grodnie na Białorusi, gdzie spotkał Andrzeja "Makara" Makarewicza - razem z którym założył zespół Seven B. Jako wschodząca gwiazda rocka na Białorusi, w latach 90., grupa przyjechała do Polski na klika koncertów. Splot wypadków sprawił, że została w Polsce na dłużej. Członkowie grupy osiedlili się w Krakowie stając się dość szybko lokalną atrakcją (grając najpierw na ulicy, a później w małopolskich klubach).

Taka kariera Seven B trwała do 2006 roku, kiedy to Gienek postanowił odejść ze składu. Makar próbował przez kilku miesięcy występować z innymi muzykami, jednak bez sukcesów. Sam zrezygnował z grania i wyjechał do Szkocji. Do tego czasu grupa przygotowała trzy płyty - "Rocktales", "Make Up Your Mind" i "Acoustic".

Podczas gdy Makar układał sobie życie na Wyspach, Gienek postanowił wrócić do muzykowania. Występował na ulicy - tym razem solowo, próbował sił w programach telewizyjnych "Szansa na sukces" i "Mam talent". Jednak bez większego powodzenia.

Przełomem okazał się udział w polskiej edycji "X Factor". Gienek występując w drużynie Czesława Mozila został laureatem programu. Sukces umożliwił rejestrację i wydanie płyty.

Muzyk ściągnął ze Szkocji przyjaciela i na nowo zorganizował zespół - tym razem pod nazwą Gienek Loska Band. Jego skład uzupełnili: klawiszowiec Marcin Młynarczyk (m.in. Blues Obsession, Soul Finger, Czarne Korki) i basista Tomek Setlak (znany ze współpracy m.in. z Jackiem Dewódzkim).

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gienek Loska Band W jedną stronę bilet

Sprawdź tekst utworu "W jedną stronę bilet" w serwisie Teksciory.pl!

W listopadzie 2011 r. ukazała się płyta "Hazardzista" - debiut Gienek Loska Band. W kwietniu 2013 r. do sprzedaży trafił drugi album "Dom", ale wkrótce po premierze odeszli Andrzej Makarewicz i znany z m.in. Homo Twist perkusista Grzegorz Schneider (zmarł w czerwcu 2013 r.).

W Gienek Loska Band zastąpili ich odpowiednio kompozytor i muzyk sesyjny Arkadiusz Żurecki (absolwent Krakowskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, znany z m.in. Rusty Cage i Present Perfect) oraz Łukasz Marek (Present Perfect).

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gienek Loska Band Zostań z nami