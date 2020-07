Gianluca Vacchi zostanie ojcem. Jego partnerka Sharon Fonseca jest młodsza o 27 lata

Mający ponad 16 mln fanów na Instagramie biznesmen i DJ Gianluca Vacchi wkrótce zostanie ojcem. Jego młodsza o 27 lat partnerka Sharon Fonseca jest w zaawansowanej ciąży.

Gianluca Vacchi, znany jest przede wszystkim jako ekscentryczny milioner, który postanowił rzucić karierę biznesmena i zostać DJ-em. Jego profil na Instagramie polubiło ponad 16,7 mln fanów, a teledyski notują po kilkadziesiąt-kilkaset milionów odsłon ( sprawdź! ).

Włoch zaczął pracę w firmie rodzinnej IMA w wieku 25 lat. Po 20 latach w koncernie zajmującej się m.in. pakowaniem przemysłowym i farmacją postanowił kompletnie zmienić swoje życie.



"W wieku 45 lat zdałem sobie sprawę, że świat nie ma mi już nic do zaoferowania - nie jestem już zainteresowany gromadzeniem pieniędzy, interesuje mnie tylko to, co porusza moją ciekawość" - mówi 52-letni obecnie Vacchi.

Od kuzynów prowadzących firmę otrzymuje rocznie ok. 5 mln euro dywidendy, dlatego Vacchi postanowił zasmakować sławy.

Nagrany przez niego taniec na jachcie stał się viralem kilka lat temu, a popularność zaczęła rosnąć wręcz lawinowo. U boku siwowłosego przystojniaka z umięśnionym, opalonym i ozdobionym licznymi tatuażami ciałem pojawiały się kolejne seksowne i dużo młodsze partnerki, jak m.in. włoska modelka Giorgia Gabriele (byli małżeństwem w latach 2014-17), była Miss Kolumbii Ariadna Gutierrez czy Sharon Fonseca (są parą od kwietnia 2017 r.).



To właśnie 25-letnia Fonseca - pochodząca z Wenezueli dziennikarka, aktorka i modelka - wkrótce zostanie matką dziecka Gianluki. Para ujawniła, że spodziewa się dziewczynki.

"Nawet jeśli mam siwą brodę, mój entuzjazm jest jak u 15-letniego chłopca" - stwierdził Vacchi pytany o 27-letnią różnicę wieku dzielącą go od partnerki.



Vacchi szybko otrzymał od internautów przydomek "The Coolest Man On Instagram".

W rozwoju kariery muzycznej pomogła mu Spinnin' Records, której nakładem wypuścił przeboje "Trump-It" i "Viento" (odpowiednio ponad 63 i 47 mln odsłon).

Obecnie DJ wydaje swoje utwory w Universal Latin-America. Pierwszym singlem pod szyldem tej wytwórni był "LOVE" (ponad 123 mln), który powstał we współpracy z Sebastianem Yatrą, Andresem Torresem i Mauricio Rengifo.

Z kolei przy utworze "Sigamos Bailando" towarzyszyli mu latynoscy gwiazdorzy: Luis Fonsi (ten od "Despacito", sprawdź! ) i Yandel.

Kolejnym krokiem w budowaniu muzycznego imperium jest jego letnia rezydencja VIBRA w Amnesii na Ibizie, w której zorganizował w 2018 roku wielką imprezę. Występy na żywo, DJ-e, w tym również sam Vacchi, spektakularna produkcja, tancerze, pirotechnika. Do grona jego przyjaciół zaliczają się m.in. piłkarz Cristiano Ronaldo i aktor Zac Efron.

Gianluca Vacchi występuje wszędzie - od Amsterdam Dance Event po Dubaj i wycieczki po Ameryce Południowej i Europie. Pod koniec listopada 2019 r. po raz pierwszy zaprezentował się w Polsce jako jedna z gwiazd tanecznej imprezy Don't Let Daddy Know w Ergo Arenie (Gdańsk/Sopot).