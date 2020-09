"Getaway (Into My Imagnation)". Debiutancki album Viki Gabor już dostępny!

Viki Gabor, która szturmem weszła na polską scenę muzyczną, prezentuje swój debiutancki album "Getaway (Into My Imagination)", który nie tylko pokazuje przekrój możliwości wokalnych artystki, ale także drogę jaką przeszła, by stać się jedną z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia.

Viki Gabor wydała debiutancką płytę "Getaway (Into My Imagination)" /materiały prasowe

Kiedy 1,5 roku temu, w lutym 2019 roku, 11-letnia wtedy Viki została finalistką programu "The Voice Kids", w finale przegrywając z AniKą Dąbrowską, niewielu spodziewało się, że jej kariera potoczy się w tak zawrotnym tempie. Viki udowadnia jednak, że warto walczyć o swoje i nigdy się nie poddawać w drodze do spełniania swoich marzeń.

Po wydaniu swojego debiutanckiego singla "Time" Viki stanęła do walki o reprezentowanie naszego kraju w konkursie Eurowizji Junior 2019. Wokalistka została wybrana drogą eliminacji w programie "Szansa na Sukces Eurowizja Junior". Wygrała - zarówno eliminacje, jak i sam konkurs, tym samym przechodząc do historii - jako druga z rzędu zwyciężczyni z Polski. Jej eurowizyjny singiel "Superhero" stał się nie tylko polskim, ale także światowym hitem. Doczekał się również w pełni anglojęzycznej wersji. Sama Viki miała szansę zaprezentować się szerszej publiczności, nie tylko w trakcie konkursu, ale także w ramach trasy koncertowej w Anglii, towarzysząc zespołowi Bars and Melody jako gość specjalny.



Ten niebywały sukces nie pozostał niezauważony i zaraz po nim pojawił się, jak dotychczas najpopularniejszy na kanałach artystki (36 milionów wyświetleń!), singiel "Ramię w ramię" nagrany z legendą polskiej sceny - Kayah, która nie ukrywa swojego zachwytu nad talentem i dojrzałością młodziutkiej wokalistki.



"Viki nie jest z plasteliny. To jest bardzo ukształtowana dziewczyna. Ona wie, czego chce. Żyje swoją pasją. Powiem tak: są tacy, którzy śpiewają, bo chcą robić karierę i są tacy, którzy śpiewają, bo chcą robić muzykę. I wydaje mi się, że Viki należy właśnie do tych drugich. Ale kariera pójdzie za tym w parze!" - oceniła Kayah.

Viki doceniona została nie tylko przez innych artystów takich jak Kayah czy Blue Cafe, ale także przez Związek Producentów Audio-Video, który przyznał wokalistce aż 3 nominacje do prestiżowej nagrody Fryderyków 2020, nazywanych polskimi nagrodami Grammy. Niestety przez wzgląd na sytuację epidemiologiczną w kraju konkurs nie został rozstrzygnięty, a Viki nadal może się chwalić nominacjami w kategoriach: "Fonograficzny Debiut Roku", "Teledysk Roku" i "Utwór Roku".



Młoda wokalistka w udzielanych przez siebie wywiadach wielokrotnie podkreśla, że jej największym marzeniem jest zostanie międzynarodową gwiazdą jak jej idolka Ariana Grande. W ciągu ostatnich czterech miesięcy artystka wydała aż 4 anglojęzyczne utwory, udowadniając, że polscy wokaliści mają szansę zaistnieć na światowych playlistach streamingowych i radiowych, nie tylko europejskich, ale także w Indiach, Rosji czy Turcji.

Gabor jest nie tylko świetną wokalistką, ale także autorką tekstów. W maju 2020 roku zaprezentowała autorski utwór "Still Standing", skomponowany wraz z siostrą Melisą, który wydany został na specjalnej składance wspierającej walkę służby zdrowia z pandemią koronawirusa.

Tytuł debiutanckiej płyty Viki, "Getaway (Into my Imagination)", jak mówi sama Viki, jest namiastką jej świata, do którego zaprasza swojego słuchacza. Utwory, które prezentuje wokalistka na swoim debiutanckim albumie, udowadniają, że Viki nie boi się eksperymentować z różnymi brzmieniami. Dla najbardziej oddanych słuchaczy dostępne są edycje DELUXE oraz PREMIUM albumu "Getaway (Into My Imagination)", zawierające dodatkowe utwory, gadżety oraz merch od wokalistki.