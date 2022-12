Gloria Dee Butler opublikowała dwa zdjęcia swojego męża z wizyty u lekarza.

"Po pierwszym dniu u lekarza z moim mężem i powiedziano mi, że ma negatywny wynik na grypę, Covid, paciorkowca i zapalenie migdałków. Powiedziałam, że ma pozytywny wynik bycia wrzodem na mojej dupie" - napisała żona Geezera Butlera .

"Dzień 2 u lekarza powiedziano mu, że ma zapalenie płuc. Czuję się winna, że tak pomyślałem" - dodała Gloria, która pracowała jako menedżerka supergrupy Heaven & Hell .

Reklama

Instagram Post Rozwiń

Formacja działała w latach 2006-2010, a tworzyli ją byli muzycy Black Sabbath : Ronnie James Dio (wokal), Tony Iommi (gitara), Geezer Butler (bas) i Bill Ward (perkusja), którego szybko zastąpił Vinny Appice. Działalność przerwała śmierć Dio z powodu raka.



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Heaven And Hell The Mob Rules

Kim jest Geezer Butler?

73-letni obecnie Geezer Butler to współzałożyciel i główny tekściarz Black Sabbath . Kilkakrotnie odchodził z macierzystej formacji, by do niej wracać po kilku latach. Brał też udział w pożegnalnej trasie - razem ze swoimi kolegami z pierwszego składu: wokalistą Ozzym Osbourne'em i gitarzystą Tonym Iommim - pod szyldem "The End" (zakończona 4 lutego 2017 r. w rodzinnym Birmingham).

Poza występami w Black Sabbath Geezer nagrywał również z Ozzym - płyty "Just Say Ozzy" (1990) i "Ozzmosis" (1995).

Także w 1995 r. pojawił się pierwszy solowy album basisty "Plastic Planet" sygnowany nazwą g/z/r. Butlera wspierali Burton C. Bell (wokalista Fear Factory ), gitarzysta Peter Howse (pseudonim "Pedro", który nadał mu Geezer, pochodził z programu TV "Four Feather Falls"; prywatnie bratanek basisty) i perkusista Deen Castronovo (m.in. Bad English, później Ozzy Osbourne, Journey).

Muzycznie to połączenie mrocznego blues rocka z elementami industrialnego metalu. Jeśli chodzi o teksty to mieszały one tematykę nowoczesnych technologii, sci-fi i dystopijne wizje oraz sprawy społeczne na takich utworach jak "Drive Boy, Shooting" i "The Invisible".

Druga płyta - "Black Science" (1997) - ukazała się pod nazwą Geezer. Ze względu na zobowiązania Bella w macierzystej grupie Fear Factor, za mikrofonem stanął wówczas nieznany Clark Brown.

Black Sabbath w Łodzi, 11 czerwca 2014 1 / 21 Źródło: fot. Bartosz Nowicki udostępnij

Solowy dorobek Butlera zamyka "Ohmwork" (2005) nagrany jako GZR. Doszło wówczas do zmiany za perkusją - za Castronovo pojawił się Chad Smith, którego jednak nie należy mylić z bębniarzem Red Hot Chili Peppers o tym samym nazwisku.