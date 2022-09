Adam Stachowiak spróbował swoich sił w "The Voice of Poland" w 2016 roku. Podczas przesłuchań w ciemno wykonał utwór Sary Bareilles "Gravity" (sprawdź) i przekonał tym samym do siebie Andrzeja Piasecznego oraz Tomsona i Barona. I to do nich ostatecznie trafił.



Prawdziwe wzruszenia rozpoczęły się jednak po decyzji trenerów. Piasek i panowie z Afromental namówili Stachowiaka, aby zaprezentował fragment swojej piosenki. Utwór zadedykowany zmarłej matce muzyka, nazwany w przyszłości "Mamo" (sprawdź) , wzruszył widzów, publiczność oraz samych trenerów, zwłaszcza Piasecznego i Natalię Kukulską. Maria Sadowska żałowała, że nie odwróciła swojego fotela.

Piosenka Stachowiaka szybko podbiła sieć - oficjalny teledysk ma ponad 28 mln odsłon, a nagranie z programu - ponad 14 mln.



Wideo VoP VII – Adam Stachowiak – „Gravity" – Przesłuchania w ciemno

Bitwy z udziałem Adama Stachowiaka w "The Voice of Poland". Widzowie pisali o skandalu

Podczas bitew Adam wystąpił w duecie z Eweliną Bogucką. Wykonali oni przebój Anny Jantar i Zbigniewa Hołdysa "Ktoś pomiędzy nami", co wzruszyło Kukulską.

"Najbardziej ujął mnie moment, w którym usłyszałam pierwszą zwrotkę w wykonaniu Adama" - stwierdziła.



Pojedynek nie skończył się jednak dobrze dla Stachowiaka. Tomson i Baron postawili na Bogucką, a żaden z trenerów nie zdecydował się na kradzież. Ich decyzja uważana była za jeden z największych błędów w historii programu.



Druga bohaterka bitwy, która wzruszyła widzów i trenerów, Ewelina Bogucka, odpadła z programu w kolejnym etapie - nokaucie.



Zdjęcie Trenerzy siódmej edycji "The Voice of Poland" / Adam Jankowski / Reporter

Życie po "The Voice of Poland" Adama Stachowiaka

Adam Stachowiak po odpadnięciu z programu nagrywał kolejne single oraz występował na telewizyjnych koncertach, próbował swoich szans również podczas Debiutów na Festiwalu w Opolu.

Po początkowej współpracy z wytwórnią Universal, Stachowiak zdecydował się kontynuować karierę muzyczną na własnych zasadach i założył wytwórnię ABM. To właśnie w niej ukazał się jego pierwszy pełnoprawny album "Dotrę na szczyt" (maj 2022 rok). Wokalista zmienił również wizerunek - zapuścił włosy oraz brodę.

W karierze wspiera go żona Anna Stachowiak, która współpracuje z mężem m.in. przy tworzeniu jego teledysków.