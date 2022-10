Maddie Ziegler popularność zdobyła za sprawą współpracy z australijską wokalistką Sią. Pierwszy klip, do którego zaproszono została młoda tancerka - "Chandelier" - obejrzano w ciągu sześciu lat ponad dwa miliardy razy.

Współpraca pomiędzy Sią i Ziegler była na tyle owocna, że młoda tancerka stała się nieodłączną częścią teledysków wokalistki. Wystąpiła w jej kolejnych klipach: "Elastic Heart", "Cheap Thrills", "The Greatest" oraz w teledyskach jej projektu z Diplo LSD - "Thunderclouds" i "No New Friends".

Maddie towarzyszyła również piosenkarce podczas tras koncertowych.

Zanim Maddie zdobyła popularność na całym świecie dzięki współpracy z Sią, występowała w amerykańskim reality show "Taniec. Marzenie mojej mamy" (ang. "Dance Moms").

Program pokazywał losy uczennic szkoły tańca Aby Lee Miller i ich matek. Maddie i jej siostra MacKenzie wzięły udział w sześciu sezonach produkcji. Ziegler miała zarabiać za jeden odcinek dwa tysiące dolarów.

Co robi dziś Maddie Ziegler?

Ziegler próbuje sił również w aktorstwie. Na razie na swoim koncie ma niewiele ról - zagrała w odcinku serialu Lifetime "Drop Dead Diva" oraz wystąpiła w filmie "The Book of Henry". Wkrótce jednak może się to zmienić.

20-latka zagrała również jedną z głównych ról w filmie stworzonym przez Się "Music" (otrzymała za niego jednak Złotą Malinę dla najgorszej aktorki drugplanowej). Trafiła też do obsady remake’u "West Side Story" Stevena Spielberga.

Świat mody też upomniał się o nastolatkę. Maddie pojawiła się na okładkach "Elle", "Vanity Fair", "Teen Vogue", "Cosmopolitan", "Paper", "Galore", "Harper's Baazar". Wraz z MacKenzie wypuściła też własną linię ubrań. W 2017 roku była gościnnym jurorem "Project Runway".

Na Instagarmie Maddie Ziegler śledzi ponad 13 milionów użytkowników. Ponad milion obserwujących ma natomiast na Facebooku i Twitterze.