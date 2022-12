Gary Glitter , który w latach 70. był jednym z popularniejszych przedstawicieli brytyjskiego glam rocka, okazał się być pozbawionym skrupułów seksualnym potworem. Kilka lat temu na jaw wyszły przestępstwa, których dopuścił się wobec dzieci w latach 70. i 80.

Skazaniec odbywa wyrok 16 lat więzienia w Dorset w Portland. Według nowych informacji przekazanych przez The Sun, Glitter może na początku lutego 2023 roku opuścić więzienie.

Ministerstwo Sprawiedliwości skomentowało sprawę i uspokaja, że Garry Glitter odsiedzi cały wyrok. "Charakter jego wyroku oznacza, że sprawa nie trafi do komisji ds. zwolnień warunkowych. To znaczy, że opuści bramy więzienia, gdy jego wyrok się skończy" - przekazuje rzecznik ministerstwa.

Gary Glitter wyjdzie z więzienia przed czasem? Ministerstwo zaprzecza

Dodaje jeszcze: "Przestępcy seksualni zwolnieni z więzienia są ściśle monitorowani zarówno przez policję, jak i kuratorów i mogą zostać przywróceni do więzienia, jeśli naruszą swoje surowe warunki zwolnienia".

W 2015 roku muzyk został skazany za próbę gwałtu, czterokrotną napaść i seks z dziewczynką poniżej 13 roku życia. Wówczas sędzia Alistair McCreath stwierdził, że nie widać żadnych dowodów na to, że kiedykolwiek Glitter (a właściwie Paul Gadd) w jakiś sposób odpokutował swoje straszne czyny.

Wcześniej, bo w 1999 roku, Glitter został skazany za posiadanie pornografii dziecięcej i spędził w więzieniu cztery miesiące. Po opuszczeniu więzienia wyjechał do Wietnamu, gdzie także był skazywany za przestępstwa seksualne z udziałem nieletnich.

Wokalista największe sukcesy święcił w latach 70. XX wieku. Popularność przyniosły mu utwory "Rock And Roll (Part One)" oraz "Rock And Roll (Part Two)". W trakcie kariery Glitter nagrał dwa albumy oraz wydał kilkanaście singli. Muzyk próbował powrócić na scenę po pierwszym skandalu obyczajowym. W 2001 roku wydał płytę "On".



