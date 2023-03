Gary Glitter wraca do więzienia. Był skazany za pedofilię

Jak poinformował serwis internetowy BBC News, 78-letni Gary Glitter - po zwolnieniu z więzienia - był ściśle nadzorowany przez brytyjskie służby. Nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób złamał przepisy. BBC News sugeruje, że może to mieć związek z usunięciem znacznika GPS, który wskazuje, gdzie w danym momencie znajduje się podsądny.

Rzecznik Kuratorskiej Służby Sądowej Anglii i Walii oświadczył jedynie: "Ochrona społeczeństwa jest naszym priorytetem. Dlatego ustalamy surowe warunki zwolnienia, a gdy przestępcy je naruszają, nie wahamy się, by ich ponownie aresztować".

Przypomnijmy, że Netflix niedawno potwierdził, że od kilku miesięcy przygotowuje trzyczęściowy serial dokumentalny poświęcony osławionej brytyjskiej gwieździe. Serial będzie opowiadał historię życia Glittera, ukazując archiwalne, nigdy wcześniej niepublikowane materiały. Filmowcom udało się także namówić do współpracy część ofiar piosenkarza.

Gary Glitter i jego problemy z prawem

Jego konflikty z prawem zaczęły się już w latach 90. W 1997 roku po zgłoszeniu pracownika serwisu komputerowego, wyszło na jaw, że piosenkarz jest posiadaczem bogatej kolekcji zdjęć z pornografią dziecięcą. Zaalarmowana policja aresztowała piosenkarza, który w 1999 roku został skazany na cztery miesiące więzienia. Po wyjściu na wolność muzyk najpierw znalazł schronienie na Kubie, następnie przeniósł się do Kambodży, z której w 2002 roku został wydalony za namawianie nieletnich do stosunków seksualnych. W 2006 roku w Wietnamie usłyszał wyrok trzech lat pozbawienia wolności za pedofilię, wyszedł na wolność po odbyciu dwóch i pół roku kary.

W 2015 roku piosenkarz usłyszał wyrok 16 lat więzienia. Kara dotyczyła przestępstw seksualnych popełnionych na dziewczynkach w wieku 12-14 lat, których miał się dopuścić na przełomie lat 70. i 80. W lutym 2023 roku został przedterminowo zwolniony z więzienia HMP The Verne w Portland w Wielkiej Brytanii.



Gary Glitter - kim jest?

Wokalista największe sukcesy święcił w latach 70. XX wieku. Popularność przyniosły mu utwory "Rock And Roll (Part One)" oraz "Rock And Roll (Part Two)". Muzyk próbował powrócić na scenę po pierwszym skandalu obyczajowym. W 2001 roku wydał płytę "On".