Oficjalna przyczyna śmierci Gangsta Boo nie jest znana, jednak jak podaje TMZ.com, powołując się na bliskich artystki, przyczyną zgonu raperki miało być przedawkowanie. Serwis ujawnił, że przy kobiecie znaleziono substancje zawierające fentanyl. Policja wszczęła w sprawie śledztwo.

Kim była Gangsta Boo?

43-letnia Gangsta Boo, a właściwie Lola Chantrelle Mitchell, na świat przyszła w Memphis w stanie Tennessee. Rapować zaczęła jako 14-latka.

W 1995 roku trafiła do lokalnego hiphopowego składu Three 6 Mafia, który wkrótce odniósł sukces na amerykańskiej scenie muzycznej. Boo była drugą poza K-9 raperką w formacji. Z zespołem nagrała pięć płyty, a ostatnia z nich - "Choices: The Album" - ukazała się w 2001 roku. Po jej premierze raperka uznała, że odchodzi z grupy. Mówiono również o jej konflikcie z resztą składu dotyczącego pieniędzy.



Boo chciała również rozwinąć mocno karierę solową. Ta rozpoczęła się pod koniec XX wieku za sprawą solowego albumu "Enquiring Minds" (1998), jednak przez kolejne lata artystka skupiała się na T6M.

Po odejściu z Three 6 Mafia wydała drugą solową płytę "Both Worlds *69", jednak nie przyniosła jej rozgłosu. Podobnie jak jej ostatni album w dyskografii - "Enquiring Minds II: The Soap Opera" z 2003 roku.

Współpracowała także z Hypnotize Camp Pose, La Chat oraz stworzyła poboczny projekt z udziałem członków Three 6 Mafia - Da Mafia 6x.

W ostatnich latach można było ją usłyszeć m.in. na czwartej płycie Run The Jewels (utwór "Walking In Snow") oraz w singlu "FTCU" Latto.