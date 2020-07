Gabrysia Jeleń z "The Voice Kids" z teledyskiem "Firewall". Hejt to zło!

Znana z drugiej edycji "The Voice Kids" Gabrysia Jeleń zaprezentowała swój singel "Firewall". Nagranie polecają jej trenerka z show TVP - Cleo oraz Viki Gabor, zwyciężczyni Eurowizji Junior 2019.

Autorami piosenki są Michael Jay, Hadrien Vicedo i Kasia Muszyńska. Nagranie zostało wyprodukowane w Los Angeles.

Gabrysia Jeleń - Firewall (Official Video)

Jak czytamy, pierwszy singel Gabrysi Jeleń to "popowo-elektroniczny utwór z silnie zarysowanym, błyskawicznie wpadającym w ucho refrenem, lirycznymi zwrotkami i klubowymi sekcjami".

W warstwie tekstowej tematem przewodnim utworu jest walka z hejtem, z którym młoda wokalistka radzi sobie za sprawą tytułowego "firewalla" - ściany, która odbija i filtruje wszelkie słowa nienawiści i obelgi tak często pojawiające się dziś w internecie.

Cleo i jej podopieczni z "The Voice Kids" śpiewają "Łowcy gwiazd"

"Hejt to zło, które nas niszczy od środka. Chcę tym utworem zakończyć pewien etap w swoim życiu. Nie mam siły już przejmować się opinią innych. Mam dość hejtu na świecie, dość zazdrości! Co chcesz osiągnąć oczerniając rówieśników? Oni spełniając marzenia chcą osiągnąć sukces!" - tak o swoim singlu mówi Gabrysia.

14-letnia wokalistka dała się poznać szerszej publiczności w drugiej edycji "The Voice Kids". W programie TVP2 podopieczna Cleo odpadła na etapie bitew, przegrywając z późniejszą laureatką programu - AniKą Dąbrowską.

