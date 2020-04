G-Eazy wraz z gwiazdami filmów dla dorosłych. Zobacz klip "Still Be Friends"

Do sieci trafił nowy teledysk rapera G-Eazy'ego. Na singlu wsparli go Tory Lanez i Tyga, a w klipie wystąpiły aktorki filmów pornograficznych ze studia Vixen.

G-Eazy zaprezentował nowy klip /Jerritt Clark /Getty Images

Singel "Still Be Friends" prawdopodobnie trafi na piąty albumy G-Eazy'ego "These Things Happens Too", który ma ukazać się jeszcze w tym roku.

Gościnnie w numerze pojawili się Tyga oraz Tory Lanez.

Numer doczekał się pikantnego teledysku wzorowanego na lata 70.

"Myślałem nad konceptem wideo i pomyślałem o willi 'Playboya', która można było zobaczyć w 'Pewnego razu... w Hollywood'. Puściłem tę scenę z podłożonym moim utworem i świetnie się dopasowały. Więc uznałem, że nakręcimy go w stylu lat 70., a wyprodukuje go Vixen Media Group. Lata 70. były szczególnym czasem, zwłaszcza, gdy pomyślimy o przemyśle filmów dla dorosłych. Dlatego pozwoliliśmy im zrobić ten klip i zaprosiliśmy ich gwiazdy" - tłumaczył G-Eazy.



W teledysku wystąpiły: Mia Malkova, Amia Miley, Ariana Marie i Avery Cristy.



Wersja podstawowa klipu dostępna jest na Youtube. Wersja tylko dla dorosłych trafiła natomiast do serwisu Pornhub.

Dyskografię G-Eazy'ego zamyka płyta "The Beautiful & Damned" z 2017 roku.