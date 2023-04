Do Gliwic, które w tym roku po raz pierwszy są gospodarzem Gali Muzyki Rozrywkowej i Jazzu Fryderyk Festiwal, przyjechali najlepsi polscy wokalistki i wokaliści, by swoimi koncertami uświetnić ceremonię wręczenia Fryderyków. Oprócz przedstawicieli popu i rocka w koncercie finałowym tradycyjnie biorą udział muzycy reprezentujący różne muzyczne światy m.in. jazzmani, hiphopowcy i muzycy grający metal.

Na scenie zaprezentują się m.in. Sara James, Julia Wieniawa, Ania Leon, Zalia, Rubens, Szczyl, Brodka, Doda, Natalia Przybysz, Natalia Szroeder, Lanberry i Bovska, Mrozu, Smolasty, Grzegorz Hyży oraz zespoły T.Love, Feel, Rita Pax, Me and That Man i Behemoth.

Impreza rozpoczęła się z transmisją internetową, którą poprowadził dziennikarz TVN 24 Radek Mróz (m.in. na profilach Fryderyk Festiwal w mediach społecznościowych). W tej części poznaliśmy laureatów w m.in. kategoriach album roku muzyka korzeni, album roku blues, elektronika, alternatywa, producent roku, autor roku, najlepsze nowe wykonanie, teledysk roku i zespół roku.

Jako pierwsza na scenie pojawiła się Natalia Przybysz, która zaśpiewała piosenkę "Oko cyklonu" z płyty "Zaczynam się od miłości".

Na gali nie pojawiła się nominowana w pięciu kategoriach sanah - w pierwszej części zgarnęła pierwszą statuetkę za album roku - piosenka poetycka i literacka.

Brodka zaprezentowała utwór "Monika" ze swojego albumu "Sadza". Wokalistka zaliczyła wpadkę witając Katowice zamiast Gliwice.

Ukrywająca swoją tożsamość za maskami grupa BOKKA połączyła siły z Anią Leon, by na scenie wykonać numer "Apocalypse Afterparty".

Nagrodzony Fryderykiem za jazzowy album roku Michał Barański zaprezentował tytułowy utwór "Masovian Mantra".

Po kolejnej serii wręczania nagród na scenie pojawił się rock'n'rollowy projekt Nergala - Me And That Man w zaśpiewanym po polsku numerze "Cyrulik Jack" i tym akcentem zakończyła się pierwsza część gali.

Po ponad 40-minutowej przerwie rozpoczęła się druga część (od godz. 21:35), którą pokazuje także TVN - tu w roli prowadzących pojawili się Marcin Prokop (przedstawił się jako... Krzysztof Ibisz), Wojciech "Łozo" Łozowski, Gabi Drzewiecka, Paulina Krupińska-Karpiel i Ola Filipek z RMF FM. Na scenie jako pierwsza pojawiła się Julia Wieniawa w piosence "Rozkosz" (z cytatem z przeboju "Nie ma fal" Dawida Podsiadły).

"Myślę, że teraz Mrozu jest wart więcej niż 'Miliony monet'" - powiedział ze sceny Mrozu, nawiązując do tytułu swojego przeboju. Odbierając statuetkę w kategorii Album roku - pop pokazał, że będzie zdecydowanym faworytem do tytułu króla wieczoru.

Później Grzegorz Hyży zaśpiewał taneczną piosenkę "Sztos".

Wyróżniony za płytę roku - hip hop Szczyl (razem z Magierą) ze sceny postanowił zadzwonić do... swojej mamy.

Sara James w Gliwicach wykonała utwór "Bloodline".



Fryderyki 2023 - nominacje

Najwięcej, bo aż siedem nominacji zdobył Rubens za debiutancki album o przewrotnym tytule "Piosenki, których nikt nie chciał". Dwanaście autorskich utworów, które Rubens napisał, skomponował, nagrał i wyprodukował zostało wytypowanych do nagrody Fryderyk w kategoriach: Album Roku Indie Pop, Fonograficzny Debiut Roku, Utwór Roku za piosenkę "Wszystko OK?", a sam muzyk otrzymał nominację jako Artysta Roku, Producent Roku, Autor Roku i Kompozytor Roku.

Tuż za nim uplasował się Dawid Podsiadło z sześcioma nominacjami. Jego album "Lata Dwudzieste" otrzymał nominację w kategorii Album Roku Pop, a pochodząca z niego piosenka "Mori" będzie ubiegać się o miano Utworu Roku. W kategorii Najlepsze Nagranie Koncertowe nominowany został album "Leśna Muzyka", a Podsiadło ma także szansę na nagrodę jako Kompozytor Roku (wraz z Jakubem Galińskim), Autor Roku i Artysta Roku.

Pięć nominacji otrzymali sanah oraz Mrozu . Artystka będzie się ubiegać o nagrodę w kategorii Album Roku Piosenka Poetycka i Literacka z płytą "sanah śpiewa Poezyje" oraz Album Roku Pop z albumem "Uczta", a także jako Autorka Roku, Kompozytorka Roku i Artystka Roku. Mrozu będzie walczył o statuetkę w kategorii Autor Roku, Producent Roku, Artysta Roku. Jego piosenka "Za daleko" wykonywana wspólnie z Vito Bambino typowana jest jako Utwór Roku, a płyta "Złote bloki" walczyć będzie o Fryderyka w kategorii Album Roku Pop.

Fryderyki 2023 - kto otrzymał nagrody?

ALBUM ROKU MUZYKA KORZENI - Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" - "70-lecie Zespołu Pieśni i Tańca 'Śląsk' im. Stanisława Hadyny. Największe przeboje"

ALBUM ROKU PIOSENKA POETYCKA I LITERACKA - sanah - "sanah śpiewa Poezyje"

ALBUM ROKU JAZZ - Michał Barański - "Masovian Mantra (Polish Jazz vol. 88)"

FONOGRAFICZNY DEBIUT ROKU JAZZ - Andrzej Gondek



ALBUM ROKU BLUES - Maja Kleszcz - "B.L. ues"

ALBUM ROKU ELEKTRONIKA - Skalpel - "Origins"

ALBUM ROKU ALTERNATYWA - Brodka - "Sadza"

ALBUM ROKU MUZYKA FILMOWA, TEATRALNA, ILUSTRACYJNA - Hania Rani - "Venice - Infinitely Avantgarde"

ALBUM ROKU MUZYKA DZIECIĘCA - Różni wykonawcy - "The Best of Studio Filmów Rysunkowych"

PRODUCENT/PRODUCENTKA/TEAM PRODUCENCKI ROKU - Mrozu

AUTOR/AUTORKA/TEAM AUTORSKI ROKU - Mrozu / Arek Sitarz

NAJLEPSZE NOWE WYKONANIE - Albo Inaczej feat. Kaśka Sochacka - "Ostatnia prosta"

TELEDYSK ROKU - Brodka za Brodka - "Sadza"

ZESPÓŁ / PROJEKT ARTYSTYCZNY ROKU - MIOUSH x Zespół "Śląsk"

NAJLEPSZE NAGRANIE KONCERTOWE - Dawid Podsiadło - "Leśna Muzyka"

ALBUM ROKU POP - Mrozu - "Złote bloki"

ALBUM ROKU HIP HOP - Szczyl, Magiera - "8171"

ARTYSTKA ROKU - sanah

Fryderyki 2023 - nominowani - Muzyka Rozrywkowa

ALBUM ROKU INDIE POP

Igo - "Igo"

Mitch & Mitch con il loro Gruppo Etereofonico - "Amore assoluto per Ennio"

Ralph Kaminski - "Bal u Rafała"

Rubens - "Piosenki, których nikt nie chciał"

Sorry Boys - "Renesans"

ALBUM ROKU ROCK

Agnieszka Chylińska - "Never Ending Sorry"

Dezerter - "1986 Co będzie jutro?"

Rita Pax - "Piękno. Tribute To Breakout"

T. Love - "Hau Hau!"

Voo Voo - "Premiera"

UTWÓR ROKU

Brodka - "Sadza"

Dawid Podsiadło - "mori"

IGNACY - "Czekam na znak"

Mrozu feat. Vito Bambino - "Za daleko"

Rubens - "Wszystko ok?"

ALBUM ROKU METAL

Behemoth - "Opvs Contra Natvram"

BLACK RIVER - "Generation aXe"

Decapitated - "Cancer Culture"

Luxtorpeda - "Omega"

Nocny Kochanek - "O jeden most za daleko"

ARTYSTA ROKU

Dawid Podsiadło

Mrozu

Ralph Kaminski

Rubens

Vito Bambino

FONOGRAFICZNY DEBIUT ROKU

Ania Leon

Jakub Skorupa

Rubens

Sara James

Zalia

KOMPOZYTOR/KOMPOZYTORKA/TEAM KOMPOZYTORSKI ROKU



Błażej Król, Quebonafide

Dawid Podsiadło, Jakub Galiński

HOTEL TORINO (Dominic Buczkowski-Wojtaszek i Patryk Kumór)

Ralph Kaminski

sanah

Fryderyki 2023 - nominowani - muzyka jazzowa

ARTYSTA ROKU JAZZ



EABS

Marek Napiórkowski

Michał Barański

Piotr Wojtasik

Tomasz Dąbrowski.