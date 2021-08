5 sierpnia wieczorem w Netto Arenie Szczecin poznaliśmy tegorocznych laureatów najważniejszych polskich nagród muzycznych - Fryderyków - w kategoriach muzyki rozrywkowej i jazzowej.

Fryderyki 2021: Gwiazdy na ściance 1 / 18 Margaret Źródło: AKPA udostępnij

Fryderyki 2021 - kto wystąpił?

Po wręczeniu nagród w pierwszych kilkunastu kategoriach w piosence "Koniec świata" ( sprawdź! ) na zakończenie pierwszej części (pokazanej tylko w internecie) zaprezentowała się Kasia Lins.

Organizatorzy tym razem nie popełnili błędu z 2019 r., kiedy to w internetowej części wręczono m.in. nagrody dla najlepszej płyty hiphopowej, co mocno oburzyło widzów i fanów. Nie zmienia to faktu, że telewizyjni widzowie nie zobaczyli wręczania statuetek w takich kategoriach, jak m.in. album metalowy, alternatywny czy teledysk roku.



Reklama

Fryderyki 2021 - prowadzący i transmisja. Gdzie oglądać?

Uroczystość prowadzili: Gabi Drzewiecka i Robert Karpowicz (dziennikarz Radia Zet) oraz Marcin Prokop i wokalistka Mery Spolsky, którzy pojawili się dodatkowo w części transmitowanej na żywo przez TVN. Koncerty w Netto Arenie odbyły się z udziałem publiczności.

Telewizyjną część gali rozpoczął Krzysztof Zalewski z przebojem "Annuszka" ( sprawdź! ). Później na scenie pojawił się raper Sobel ("Fiołkowe pole" - posłuchaj! ) oraz Tomasz Lipiński ("Jeszcze będzie przepięknie").

Po ogłoszeniu zwycięzcy w kategorii płyta roku - hip hop wystąpił Grzegorz Hyży ("Król nocy" - posłuchaj! ).

Później dwie popularne wokalistki przypomniały przeboje z repertuaru grupy Republika, na czele której stał niezapomniany Grzegorz Ciechowski. Natalia Nykiel zaśpiewała "Białą flagę", a Margaret sięgnęła po "Mamonę". Po reklamowej przerwie sanah wykonała "2:00" ( sprawdź! ), a jazzowe klimaty wprowadziła grupa EABS ("Lucifer").



Fryderyki 2021: Natalia Nykiel i jej obłędny dekolt 1 / 6 Natalia Nykiel podczas gali Fryderyki 2021 Źródło: AKPA udostępnij

Dwie statuetki zgarnął raper Mata, który triumfował w kategoriach debiut roku i płyta roku - hip hop.

Statuetkę dla autora roku odebrał Krzysztof Zalewski, który zdecydował się na polityczny apel ze sceny, a z wręczającym statuetkę Ralphem Kaminskim wymienił pocałunek.



"Ci, którzy tak mówią, chyba mają rację: pięć gwiazdek, trzy gwiazdki i Konfederację" - powiedział. Marcin Prokop "wybrnął" z sytuacji, uznając, że wokalista odniósł się do gwiazdek przyznawanych płytom w recenzjach.

Fryderyki 2021: Krzysztof Zalewski i Ralph Kaminski w pocałunku 1 / 6 Krzysztof Zalewski i Ralph Kaminski Źródło: AKPA udostępnij

Złotego Fryderyka dla zmarłego 5 kwietnia Krzysztofa Krawczyka wręczyli Andrzej Piaseczny i Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

"Krzysiu, gdziekolwiek jesteś, jeśli jesteś, wiedz, że byłeś człowiekiem nietuzinkowym. Wiem, że życie przytulało cię mocno wiele razy. Byłeś również artystą nietuzinkowym i takiego cię zapamiętamy i będziemy nosić w naszych sercach" - powiedział Andrzej Piaseczny, mając łzy w oczach.

Fryderyki 2021: Gwiazdy ze statuetkami 1 / 8 Krzysztof Zalewski Źródło: AKPA udostępnij

Statuetkę odebrali Ewa Krawczyk (wdowa po piosenkarzu) i Andrzej Kosmala, wieloletni menedżer i przyjaciel piosenkarza.

"Odszedł spełniony ze świadomością, że otrzymał tego Złotego Fryderyka. Jeszcze w marcu na jego twarzy zagościł przepiękny uśmiech. Nie wiem, czy to nie był ostatni uśmiech Krzysztofa, który zobaczyłem na jego twarzy" - powiedział Kosmala, przekazując statuetkę Ewie Krawczyk.

"Krzysiu, gdziekolwiek jesteś - bardzo tęsknię, bardzo kocham" - dodała Ewa Krawczyk.

Zdjęcie Andrzej Kosmala i Ewa Krawczyk / AKPA

Przebój Krawczyka "Trudno tak" zaśpiewali Skubas i Natalia Przybysz, Kasia Lins - "Bo jesteś ty", a Ania Dąbrowska z Gromee'em wykonała "To co w życiu ważne".

Po kolejnej przerwie reklamowej Kayah w duecie z Viki Gabor (zaprezentowała się w nowej fryzurze) wykonały przebój "Ramię w ramię".

Statuetka za utwór roku powędrowała do numeru "Polskie tango" ( posłuchaj! ) Taco Hemingwaya (w jego imieniu nagrodę odebrała Justyna Milkiewicz z Formusic Management). Scenę szybko przejęła grupa Nocny Kochanek z nagraniem "Zdrajcy metalu".

W ostatniej kategorii - album roku - pop - triumfowała sanah z "Królową dram". To jej pierwsza statuetka, choć była nominowana aż pięciokrotnie.

Na koniec scenę objęły Mela Koteluk i Hania Rani ("Odprowadź") oraz Natalia Szroeder i Ralph Kaminski ("Przypływy" - sprawdź! ).



"Fryderyki to najbardziej prestiżowe wyróżnienie w naszym kraju. Cieszę się, że w tym roku ta nagroda muzyczna zawita do Szczecina. Nasz region słynie z wydarzeń muzycznych na najwyższym artystycznym poziomie i jestem przekonany, że także gale Fryderyk Festiwal dostarczą wielu niezapomnianych emocji i artystycznych wzruszeń" - zapowiadał Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

Fryderyki 2021 - zwycięzcy:

Album roku - muzyka świata: Kapela ze Wsi Warszawa - "Uwodzenie"

Album roku - blues: Robert Cichy - "Dirty Sun"

Album roku - muzyka poetycka: Mela Koteluk & Kwadrofonik - "Astronomia poety. Baczyński"

Album roku - muzyka filmowa, teatralna i ilustracyjna: Łukasz Targosz - "Wataha (muzyka do filmu)"

Najlepsze nowe wykonanie: Król i Igor Nikiforov - "Byłaś serca biciem"

Album roku - soul, r'n'b, gospel: Rosalie. - "IDeal"

Album roku - elektronika: Baasch - "Noc"

Album roku - alternatywa: Świetliki - "Wake Me Up Before Fuck Me"

Album roku - metal: Vader - "Solitude In Madness"

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Vader o koncertach INTERIA.PL

Teledysk roku: Krzysztof Zalewski - "Annuszka" (Brodka i Przemek Dzienis)

Clip Krzysztof Zalewski Annuszka

Producent roku: Krzysztof Zalewski, Andrzej Markowski

Album roku - rock: Edyta Bartosiewicz - "Ten moment"

Album roku - hip hop: Mata - "100 dni do matury"

Debiut roku: Mata

Autor roku: Krzysztof Zalewski

Kompozytor roku: Hania Rani

Utwór roku: Taco Hemingway - "Polskie tango"

Album roku - pop alternatywny: Krzysztof Zalewski - Zabawa"

Album roku - pop: sanah - "Królowa dram".

Fryderyki 2021 - nominacje

Najwięcej nominacji - sześć - zgarnął Krzysztof Zalewski. Muzyk nominowany został w kategoriach: autor, kompozytor, producent, teledysk, album pop alternatywny oraz album muzyka poetycka (jeden z wykonawców na płycie "Herbert 3.0").

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krzysztof Zalewski na Pol'and'Rock Festival 2019: Za Iron Maiden nadal dałbym się pokroić INTERIA.PL

Pięć nominacji zdobyła sanah. Młoda wokalistka miała szanse na statuetki w kategoriach: autor, kompozytor, teledysk, utwór oraz album pop. Cztery nominacje zgarnęła natomiast Lanberry nominowana w kategoriach: album pop, autor, kompozytor oraz utwór.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. sanah: O co chodzi w przeboju "Szampan" INTERIA.PL

Trzy szanse na statuetki mieli Grzegorz Hyży i Hani Rani. Po dwie nominacje otrzymali: Mata, Igor Herbut, Rosalie., Taco Hemingway i Paulina Przybysz.



Złotymi Fryderykami uhonorowano w tym roku zmarłego 5 kwietnia Krzysztofa Krawczyka (muzyka rozrywkowa) oraz Adama Makowicza (jazz).