Fryderyki 2020: Znamy nominacje [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Poznaliśmy nominacje do Fryderyków, najważniejszych nagród polskiego przemysłu muzycznego. Najwięcej szans zdobyli m.in. Hania Rani, Daria Zawiałow, Muniek Staszczyk, Król i Viki Gabor.

Daria Zawiałow została nominowana do Fryderyków 2020 /Tomasz Jastrzębowski / Reporter

Statuetki zostaną wręczone 8 marca (muzyka poważna, NOSPR Katowice) i 14 marca (muzyka rozrywkowa i jazz, Międzynarodowe Centrum Kongresowych w Katowicach) podczas uroczystych gali w ramach Fryderyk Festiwal 2020.

Reklama

Przypomnijmy, że laureatami Złotych Fryderyków za całokształt osiągnięć zostali Tomasz Lipiński i zespół Perfect (muzyka rozrywkowa), perkusista Czesław Bartkowski (muzyka jazzowa) i skrzypek Krzysztof Jakowicz (muzyka poważna).

Podczas Fryderyk Festiwal 2020 wystąpią m.in. Krzysztof Zalewski, Muniek Staszczyk, Kayah, Daria Zawiałow, Natalia Przybysz i Baranovski.

Z powodów organizacyjnych dzień koncertowy musiał zostać przesunięty z piątku (13 marca) na niedzielę (15 marca).

Najwięcej nominacji zgarnęli pianistka Hania Rani (do niedawna połowa duetu Tęskno), Daria Zawiałow, Muniek Staszczyk, zdobywca tegorocznego Paszportu "Polityki" Król i laureatka Eurowizji Junior 2019 Viki Gabor.

Wśród niespodzianek warto odnotować obecność Jacka Stachursky'ego (muzyka elektroniczna) i Eleni (muzyka świata).



Fryderyki 2019: Występy na gali 1 / 20 Kayah i Magda Mołek Źródło: East News Autor: Łukasz Kalinowski udostępnij

Nominacje do Fryderyków 2020 w kategoriach muzyka rozrywkowa:

Utwór roku:

Baranovski - "Czułe miejsce"

Daria Zawiałow - "Hej! Hej!"

Król - "Te smaki i te zapachy"

Muniek Staszczyk - "Pola"

Viki Gabor - "Superhero"

Viki Gabor podczas finału Eurowizja Junior 2019! Zobacz zdjęcia 1 / 14 Viki Gabor podczas finału Eurowizji junior Źródło: East News Autor: Łukasz Kalinowski udostępnij

Album roku - pop alternatywny:

Daria Zawiałow - "Helsinki"

Fisz Emade Tworzywo - "Radar"

Król - "Nieumiarkowana"

Sanah - "Ja na imię niewidzialna mam"

Stanisław Soyka - "Muzyka i słowa Stanisław Soyka"



Album roku - alternatywa:

Hania Rani - "Esja"

Łąki Łan - "Raut"

Mary Komasa - "Disarm"

Piernikowski - "The best of moje getto"

Ralph Kaminski - "Młodość"

Album roku - hip hop:

O.S.T.R. - "Instrukcja obsługi świrów"

Pezet - "Muzyka współczesna"

PRO8L3M - "Widmo"

Sokół - "Wojtek Sokół"

Taco Hemingway - "Pocztówka z WWA, Lato '19"



Album roku - rock:

Lion Shephard - "III"

Mazolewski/Porter - "Philosophy"

Muniek Staszczyk - "Syn miasta"

Sonbird - "Głodny"

Voo Voo - "Za niebawem"

Album roku - elektronika:

Mery Spolsky - "Dekalog Spolsky"

Natalia Nykiel - "Origo"

Novika - "Bez cukru"

Stachursky - "2K19"

Zamilska - "Uncovered"



Album roku - metal:

Batushka - "Hospodi"

Black River - "Humanoid"

Hunter - "Arachne"

Jelonek - "Classical Massacre"

Nocny Kochanek - "Randka w ciemność"



Album roku - muzyka świata:

Eleni - "Statek do Pireusu"

Hańba! - "1939"

Laboratorium Pieśni - "Rasti"

Provinz Posen - "Provinz Posen"

Żywiołak - "Wendzki sznyt"



Autor roku:

Baranovski

Król

Daria Zawiałow

Muniek Staszczyk

Dominic Buczkowski-Wojtaszek, Patryk Kumór, Małgorzata Uściłowska Lanberry

Daria Zawiałow na Open'er Festival 2019 1 / 17 Daria Zawiałow na Open'er Festival 2019 Źródło: Show The Show Autor: Ewelina Wójcik udostępnij

Kompozytor roku:

Król

Daria Zawiałow, Michał Kush

Dawid Podsiadło, Olek Świerkot

Dominic Buczkowski-Wojtaszek, Patryk Kumór, Małgorzata Uściłowska Lanberry

Hania Rani

Producent roku:

Bartosz Dziedzic

Dominic Buczkowski-Wojtaszek, Patryk Kumór

Hania Rani

Michał Kush

Ralph Kaminski

Debiut roku:

Ania Karwan

Hania Rani

Sanah

schafter

Viki Gabor

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Viki Gabor o Eurowizji Junior, Sylwestrze Marzeń i hejcie INTERIA.PL

Teledysk roku:

Daria Zawiałow - "Szarówka" (Dorota Piskor)

Dawid Podsiadło - "Trofea" (Daniel Jaroszek)

Ero JWP - "Przerwa techniczna" (Bartosz Łukasiuk)

Syny - "Nag Champa" (Sebastian Pańczyk)

Viki Gabor - "Superhero" (Pascal Pawliszewski)

Najlepsze nowe wykonanie:

Karaś/Rogucki - "1996"

Mela Koteluk i Hania Rani - "Odprowadź (piano version)"

Męskie Granie Orkiestra 2019 - "Zazdrość (live)"

Natalia Przybysz - "Krakowski spleen"

Sanah - "projekt nieznajomy nie kłamie"



Album roku - blues:

Agata Karczewska - "I'm Not Good at Having Fun"

Jamal - "Czarny motyl"

Natalia Sikora - "Ailatan"

Sosnowski - "The Hand Luggage Studio"

Różni wykonawcy - "Chce się śpiewać / artyści niewidomi śpiewają utwory Sławka Wierzcholskiego"

Wideo Kayah o gali Fryderyków: Zdarzyło się też tak, że wychodziłam z pewną przykrością (Dzień Dobry TVN/x-news)

Album roku - muzyka poetycka:

Lech Janerka, Katarzyna Nosowska, Wojciech Waglewski, Marcin Świetlicki, Pablopavo, Jarek Szubrycht, Małgorzata Tekiel (Nika), Piotr Pawłowski - "Janerka na basy i głosy"

Maja Kleszcz - "Osiecka de luxe"

Marek Dyjak - "Piękny instalator"

Mikromusic - "Mikromusic z dolnej półki"

Piotr Machalica - "Mój ulubiony Młynarski"

Album roku - muzyka ilustracyjna:

Daniel Bloom feat. Leszek Możdżer - "Dolce Fine Giornata"

Daniel Spaleniak - "Burning Sea"

Leszek Możdżer - "Ikar"

Miro Kępiński - "In This Gray Place"

Teatr Muzyczny Roma, Jakub Lubowicz - "Przypadki Robinsona Crusoe"

Album roku - muzyka dziecięca i młodzieżowa:

4Dreamers - "nb."

Czesław Mozil i Grajkowie Przyszłości - "Kiedyś to były Święta"

Joanna Dark, Małgorzata Kożuchowska, Szymon Majewski - "Wyspa dzieci. Piosenki Babci i Dziadka"

Karimski Club dla Dzieci - "Kolory Świąt"

Małe TGD - "Wyspa skarbów".