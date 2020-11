Foo Fighters i nowy singel "Shame Shame". Kiedy premiera płyty "Medicine at Midnight"?

5 lutego 2021 r. do sprzedaży trafi nowy album grupy Foo Fighters. Poznaliśmy szczegóły tego wydawnictwa oraz singel "Shame Shame".

Foo Fighters szykują nowy album /Sony Music Polska

"Medicine at Midnight" to dziesiąty album w dorobku Foo Fighters.

Płyta dostępna będzie m.in. na wyjątkowym fioletowym winylu.

Album wyprodukował Greg Kurstin wraz z Foo Fighters, a jako inżynier dźwięku pracował przy nim Mark "Spike" Stent.

Wydawnictwo zawierać będzie dziewięć premierowych utworów trwających w sumie 37 minut.

Najnowszy singel "Shame Shame" Dave Grohl (wokal, gitara) z kolegami wykonali w programie "Saturday Night Live".

Liderowi towarzyszą obecnie Taylor Hawkins (perkusja), Nate Mendel (bas), Chris Shiflett (gitara), Pat Smear (gitara) oraz Rami Jaffee (instrumenty klawiszowe).

Oto szczegóły płyty "Medicine at Midnight":



1. "Making a Fire"

2. "Shame Shame"

3. "Cloudspotter"

4. "Waiting on a War"

5. "Medicine at Midnight"

6. "No Son of Mine"

7. "Holding Poison"

8. "Chasing Birds"

9. "Love Dies Young".

