Fleshgore: Sprawdź pierwszy singel z nowej płyty "Carnival Of Flesh"

Kompozycja "Distorted Lights" znajdzie się na "Carnival Of Flesh", szóstym longplayu kwintetu z Kijowa. Nowa płyta Fleshgore będzie mieć swą premierę 20 grudnia nakładem hiszpańskiej Xtreem Music. Wytwórnia z Madrytu przygotowała wersję CD oraz edycję cyfrową.

Brutalny death metal w wykonaniu Fleshgore powinien przypaść do gustu fanom twórczości m.in. Dying Fetus, Suffocation, Severe Torture i Skinless.

"Denial Of The Scriptures", poprzedni album Ukraińców, ujrzał światło dzienne na początku 2016 roku. Dwa lata później zespół wydał EP-kę "Godless". Z premierową kompozycją “Distorted Lights" Fleshgore możecie się zapoznać poniżej:



Wideo FLESHGORE - Distorted Lights [2022]

Na płycie "Carnival Of Flesh" usłyszymy 10 utworów. Oto ich lista:



1. "Distorted Lights"

2. "Carnival Of Flesh"

3. "Inhuman Existence"

4. "Buried Truth"

5. "Modern Arts Of Slavery"

6. "Hive Of Insanity"

7. "Invisible Reality"

8. "Frail Utopia"

9. "War Is An Amusement"

10. "Ad Astra".