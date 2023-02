William Jonathan Drayton Jr., znany jako Flavor Flav, ma za sobą wieloletnią walkę z uzależnieniem od narkotyków. Do ośrodków odwykowych trafiał regularnie od wczesnych lat 90., jednak wciąż wracał do wyniszczającego nałogu. W 2015 roku postawiono mu zarzuty związane z prowadzeniem samochodu pod wpływem kokainy po tym, jak został aresztowany na autostradzie w Las Vegas.



Goszcząc w podcaście "Off the Record with DJ Akademiks" 63-letni raper wyznał, że w szczytowym momencie uzależnienia na substancje odurzające wydawał blisko milion dolarów rocznie.

"Był taki okres, kiedy dziennie wydawałem od 2,4 do 2,6 tys. dolarów. Wszystko szło na narkotyki. Potrafiłem dobrze to ukrywać. Nie będę kłamał, sporo też sprzedawałem, ale prawdę mówiąc sam byłem swoim najlepszym klientem. Miałem mnóstwo pieniędzy, które trwoniłem na bardzo złe rzeczy" - wyjawił muzyk.

Roztrwonił fortunę na narkotyki. Teraz ostrzega innych

I zaznaczył, że mówi o tym głośno, by jego doświadczenia stały się przestrogą dla innych ludzi. "Bóg chciał, żebym wyszedł z tego cało, a ja chcę, żeby ludzie uczyli się na moich błędach i sami ich nie popełniali. Bardzo łatwo jest zdobyć narkotyki, ale piekielnie trudno jest z nich potem zrezygnować" - dodał.

Wydawanie kroci na używki odcisnęło wyraźne piętno nie tylko na życiu rapera, ale i jego finansach, prowadząc go za skraj bankructwa. W 2018 roku światło dzienne ujrzały informacje na temat zadłużenia artysty. Został on wówczas wezwany do zapłacenia 3,1 miliona dolarów zaległych podatków, których nie płacił przez ponad 10 lat.



Współzałożyciel legendarnej grupy hiphopowej Public Enemy na drogę ku trzeźwości wkroczył w 2020 roku. Jesienią Flavor Flav obchodził drugą rocznicę wyjścia z nałogu, czym pochwalił się na Instagramie. "Od dwóch lat jestem czysty. Nie piję też alkoholu, nie palę papierosów. Jestem z siebie cholernie dumny" - napisał gwiazdor.



