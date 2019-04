FKA twigs w namiętnym teledysku. Zobacz nowy klip "Cellophane"

Przez kilka lat nie było o niej słychać zbyt wiele. Brytyjska wokalistka FKA twigs wróciła teraz z nowym singlem "Cellophane". Zobacz zmysłowy teledysk, który właśnie zaprezentowała artystka.

Zanim pojawił się nowy klip "Cellophane", FKA twigs miała na swoim koncie zrealizowany w 2016 roku singel "Good to Love".

31-letnia wokalistka wróciła na scenę w mocnym stylu. Jej zmysłowy utwór, z równie urzekającym teledyskiem, miał swoją premierę 25 kwietnia.

W nasyconym złotem "Cellophane" artystka tańczy na rurze, by później przepaść w przestworzach.

Przy okazji nowego utworu artystka napisała, że tworząc go, musiała zniszczyć to wszystko, czego do tej pory się nauczyła i co znała.

"Przez całe życie ćwiczyłem się w byciu najlepszą, jaką mogłam być, tym razem nie zadziałało. Musiałam zburzyć każdy proces, na którym polegałam. zejść głębiej. odbudować. zacząć jeszcze raz" - napisała wokalistka.



FKA twigs to brytyjska wokalistka, ale też producentka, autorka tekstów i tancerka, która ma hiszpańsko-jamajskie korzenie. Naprawdę nazywa się Tahliah Debrett Barnett.

Doświadczenie w muzycznej branży zaczęła zdobywać już jako nastolatka. W wieku 17 lat przeprowadziła się do południowej części Londynu, aby rozpocząć karierę taneczną.

Występowała w teledyskach takich artystów jak: Kylie Minogue czy Ed Sheeran.

Swój debiutancki album "LP1", który cieszył się bardzo dobrymi recenzjami, wydała w 2014 roku.

