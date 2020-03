Fisz Emade Tworzywo i "Piękny dzień". Domowy teledysk na koronawirusa

Ponad 25 tysięcy wyświetleń zdobył domowy teledysk do nowego utworu "Piękny dzień" grupy Fisz Emade Tworzywo.

Fisz wsparł akcję #zostańwdomu /Marek Lasyk / Reporter

"Na przekór temu, co się dzieje, mamy dla Was nowy utwór. Nagraliśmy go na telefony w naszych domach. Pamiętajcie, aby pozostać w swoich!" - czytamy pod teledyskiem "Piękny dzień".

Clip Fisz Emade Tworzywo Piękny dzień

Autorami nagrania jest Bartek "Fisz" Waglewski (tekst), który nad muzyką pracował z bratem Piotrkiem "Emade" Waglewskim.

Liderzy Fisz Emade Tworzywo wsparli tym samym akcję #zostańwdomu, której celem jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa.



Wywołujący chorobę COVID-19 koronawirus rozszedł się już po prawie całym świecie. Potwierdzono ponad 622 tys. przypadków, a prawie 30 tys. osób zmarło.

Najgorsza sytuacja jest obecnie w Stanach Zjednoczonych, Włoszech, Hiszpanii i Niemczech, gdzie liczba zakażonych gwałtownie rośnie. Pandemia wyhamowała za to w Chinach, gdzie pierwsze przypadki pojawiły się pod koniec 2019 r.

W Polsce koronawirusa potwierdzono u prawie 1500 osób, zmarło w sumie 17.

Zakażenia nie ominęły też branży muzycznej - wirusa potwierdzili m.in. wokalista Jackson Browne, raper Slim Thug, Natalie Horler (wokalistka dance'owej grupy Cascada), legendarny tenor Placido Domingo, Davida Bryan (klawiszowiec grupy Bon Jovi - sprawdź! ), metalowi muzycy Chuck Billy (wokalista Testament), Will Caroll (perkusista Death Angel) i Gary Holt (gitarzysta Exodus), amerykańska wokalistka Sandi Patti, 29-letni producent Andrew Watta (wyprodukował m.in. ostatnią płytę Ozzy'ego Osbourne'a - "Ordinary Man", posłuchaj! ), 19-letnia wokalistka Charlotte Lawrence (znana z przeboju "Joke's On You" - sprawdź! - z filmu "Birds of Prey"), raper Scarface, prezes Universal Music, Lucian Grainge, a także lider polskiej metalowej grupy Batushka - gitarzysta Krzysztofa Drabikowskiego ("pacjent zero" w województwie podlaskim).

12 marca poinformowano, że pierwszą ofiarą śmiertelną koronawirusa związaną z branżą muzyczną był 59-letni muzyk jazzowy Marcelo Peralta.

Ofiarami koronawirusa są także Manu Dibango, legenda muzyki jazzowej i funku, i Cy Tucker, 76-letni wokalista znany na scenie liverpoolskiej, który w latach 60. występował u boku The Beatles.

Jak chronić siebie i innych przed zachorowaniem? Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zachowaj bezpieczną odległość (1-1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Jeśli możesz - zostań w domu.