Film o życiu i karierze Edyty Górniak? Gwiazda zdradziła kto mógłby ją zagrać!

Kariera Edyty Górniak na dobre rozkręciła się, kiedy wokalistka triumfowała w 27. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu w 1992 roku. Swój pierwszy studyjny album, zatytułowany "Dotyk", Górniak wydała w maju 1995 roku. Płyta rozeszła się w nakładzie ponad pół miliona egzemplarzy. Później artystka wypuściła wiele piosenek, które stały się przebojami, takie jak "Kolorowy wiatr" nagrana do bajki "Pocahontas", "Dumka na dwa serca" z Mieczysławem Szcześniakiem, czy "Nie proszę o więcej". W 1994 roku wokalistka reprezentowała Polskę w Eurowizji.

O życiu gwiazd tego pokroju często kręci się filmy biograficzne, a czy mógłby powstać taki o Edycie Górniak? Okazuje się, że sama artystka chciałby powstania takiego obrazu i zaczęła już nawet pracę nad scenariuszem.

"Przepłynęło przez moją głowę parę razy, że mógłby powstać o mnie film. Bardzo cenię polskie kino i czasami, jak oglądam polskie filmy, myślę sobie: 'O, ten mężczyzna mógłby zagrać tę osobę, ta dziewczyna tę...'. Zaczęłam nawet pisać scenariusz, ale to jest taka robota, że musiałabym chyba zrobić rok przerwy od wszystkiego i skupić się tylko na tym" - powiedziała Faktowi Górniak.



"Są w moim życiu historie niezwykłe, śmieszne i takie, które zataczają koło. Mogłabym te historie opowiadać bez końca. Myślę, że jeśli ludzie chcieliby zanurzyć się w to, co ukształtowało moją duszę i co ulepiło ten charakter, osobę, trzeba by zajrzeć do samego początku, tam był bardzo kluczowy moment w dzieciństwie, dosyć szokujący. I żeby to zrozumieć, trzeba by wprowadzić ludzie w historię moich rodziców, która okazała się niespełniona" - dodała.



Kto mógłby zagrać piosenkarkę w takim filmie? Sama Górniak twierdzi, że dałaby tę rolę... Magdalenie Boczarskiej. To dobry wybór?



