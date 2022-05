Filip Sterniuk od początku do końca swojej przygody w "The Voice of Poland" wywoływał niemałe zamieszanie, zwłaszcza wśród widzów.

Podczas przesłuchań w ciemno wykonał przebój George'a Bensona "Nothing's Gonna Change My Love For You" (sprawdź!). Odwrócił tym samym dwa fotele - Tomsona i Barona oraz Marka Piekarczyka.

"Taka radość jaką pokazałeś, to jest największa nagroda dla nas, że zdecydowaliśmy się zawalczyć o ciebie" - stwierdził Baron. "Nie zwykliśmy często pracować z tak aksamitnymi, delikatnymi, ale i natężonymi głosami. Jestem bardzo ciekaw, co by się zdarzyło, gdybyś przyszedł do naszej drużyny" - stwierdził Tomson.



Reklama

Dosadnie występ Sterniuka komentowała natomiast Justyna Steczkowska.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "The Voice of Poland". Tomson: "Wokalistom trzeba patrzeć w oczy" INTERIA

"Masz bardzo piękny baryton. Ładny, męski głos. Jesteś do granic możliwości urokliwy, co jest nie bez znaczenia, ale jak nie zabierzesz się technicznie do pracy, to niewiele z tego będzie. Pamiętaj, że program jest programem i bardzo wiele możesz się tego nauczyć, natomiast ty sam musisz stanąć przed lustrem i zacząć ćwiczyć, bo nikt za ciebie tego nie zrobi" - podsumowała .

Ostatecznie Sterniuk trafił do drużyny Afromental, a następnie podczas bitew w duecie z Klaudią Kerstan wykonał piosenkę Natalii Szroeder i Ralpha Kaminskiego "Przypływy" i zachwycił wszystkich oprócz Sylwii Grzeszczak, za co trenerce mocno się oberwało.

Sterniuk po tej bitwie został skradziony do składu Marka Piekarczyka. Jednak długo w nim nie pobył, gdyż odpadł zaraz w nokaucie kosztem Karoliny Piątek. Taka sytuacja mocno skonsternowała widzów, natomiast jego trener przepraszał go za kulisami.

Wideo Klaudia Kerstan vs. Filip Sterniuk - "Przypływy" - Bitwy - The Voice of Poland 12

Filip Sterniuk debiutuje. Oto jego pierwszy utwór

Kilka miesięcy po programie, Sterniuk doczekał się premiery debiutanckiej piosenki "Daj mi chwilę", która ukazała się nakładem Agory.

"Utwór 'Daj mi chwilę' daje nadzieję. Opowiada o tym, jak lęki działają na moje postrzeganie siebie i o tym, jak wielką siłę ma wewnętrzny ja" - stwierdza wokalista.

Kompozytorem i zarazem producentem piosenki jest Leon Krześniak. "Dziękuję Ci Leon za to, że skomponowałeś ten utwór. to co razem stworzyliśmy jest dla mnie tak bardzo ważne, jestem ci wdzięczny aż po sam kosmos" - napisał Sterniuk. Teledysk do utworu nakręcił Bartek Borkowski.