Pierwszy dzień 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu rozpoczyna konkurs Premiery, w którym tradycyjnie pojawi się 10 wykonawców. Są to: Alicja Szemplińska ("Spokojnie Panowie"), Lanberry ("Co ja robię tu"), Józefina & Skubas ("Gdy jest brzydko"), Łukasz Drapała ("Nie będziesz sama"), Piotr Cugowski ("Cisza przed burzą"), Zabłocki Osobiście & Czesław Mozil ("Ławeczka"), Monika Lewczuk ("Lekko"), Marcin Sójka ("Dom z piasku"), Tatiana Okupnik ("Wracam"), Jan Górka ("No powiedz mi") - laureat programu "The Voice of Poland".

"Dobry wieczór państwo, dobry wieczór Opole. Opole znów łączy" - przywitała zmokniętą publiczność w amfiteatrze Paulina Chylewska, dla której to powrót po siedmioletniej przerwie do TVP.

Opole znowu łączy. Konkurs Premiery

Na scenie następnie pojawili się występujący w roli prowadzących koncert Premier Kayah i Andrzej Piaseczny, którzy rozpoczęli od przeboju grupy Bemibem - "Podaruj mi trochę słońca" ( sprawdź! ).



"Bardzo się za wami stęskniłam. Nie było mnie tu osiem lat" - podkreśliła Kayah. O tym samym mówił też Piaseczny.

Prowadzący duet oddał też hołd zmarłemu 6 maja Jackowi Zielińskiemu, "muzycznemu sercu Skaldów". Wielki przebój tej grupy - "W żółtych płomieniach liści" (w oryginale duet z Łucją Prus) - na scenie przypomnieli Gaba Kulka i Łukasz Lach (L.Stadt) wsparci przez skrzypka Adama Bałdycha i Skaldów, w tym grającego na instrumentach klawiszowych Andrzeja Zielińskiego, brata Jacka. "Jacusiu, dla ciebie graliśmy" - powiedział jego brat.

Zdjęcie Festiwal w Opolu oddał hołd Jackowi Zielińskiemu / AKPA

Uczestników oceniają Jacek Cygan (przewodniczący jury), Elżbieta Zapendowska, Maria Szabłowska, Ania Wyszkoni oraz Jarosław Wasik (dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu). Nagrodę w głosowaniu SMS przyznają też telewidzowie.



Występy konkursowe rozpoczęła Alicja, której piosenka "Spokojnie Panowie" zapowiada jej oczekiwany debiutancki album. Drugi w kolei pojawił się Janek Górka ("No powiedz mi"), który tak jak Alicja jest zwycięzcą "The Voice of Poland". Co ciekawe, trenerką wokalisty w tym programie była Lanberry, która również występuje w tych Premierach.

Pierwszym z dwóch debiutów w tym konkursie byli Józefina i Skubas w balladzie "Gdy jest brzydko", a nieco bardziej żywiołowe oblicze zaprezentowała wracająca po kilku latach Monika Lewczuk ("Lekko").

Udział w "The Voice of Poland" ma także Łukasz Drapała (ballada "Nie będziesz sama") - jesienią 2022 r. w drużynie Lanberry dotarł do finału 12. edycji. Po nim na scenie wystąpiła właśnie trenerka show TVP w utworze "Co ja robię tu?".