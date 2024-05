Pierwszy dzień 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu rozpocznie konkurs Premiery, w którym tradycyjnie pojawi się 10 wykonawców. Są to: Alicja Szemplińska ("Spokojnie Panowie"), Lanberry ("Co ja robię tu"), Józefina & Skubas ("Gdy jest brzydko"), Łukasz Drapała ("Nie będziesz sama"), Piotr Cugowski ("Cisza przed burzą"), Zabłocki Osobiście & Czesław Mozil ("Ławeczka"), Monika Lewczuk ("Lekko"), Marcin Sójka ("Dom z piasku"), Tatiana Okupnik ("Wracam"), Jan Górka ("No powiedz mi") - laureat programu "The Voice of Poland".

Festiwal w Opolu 2024: Monika Lewczuk powraca po przerwie

Monika Lewczuk zadebiutowała w 2015 roku singlem "#Tam tam" (posłuchaj!), który uzyskał status złotej płyty. Kawałek promował pierwszy album wokalistki, zatytułowany "#1", który ukazał się blisko rok później.

Jesienią 2016 roku podjęła natomiast współpracę z hiszpańskim wokalistą Alvaro Solerem. Nagrali wspólnie nową wersję międzynarodowego hitu "Libre!" (posłuchaj!).

Wokalistka ma w dorobku także duet z Antkiem Smykiewiczem ("Biegnę" - posłuchaj piosenki!). Zapowiedzią nowego materiału były kolejne single "Z tobą lub bez ciebie", "Brak tchu", "Namieszałeś", "Na pół" i "Pierwszy raz".

Po kilkuletniej przerwie Monika Lewczuk powraca na muzyczną scenę z nowymi pomysłami i brzmieniami. Pierwszą odsłoną jest piosenka "Lekko" ( sprawdź! ), za której produkcję odpowiada Robert Kurpisz - menedżer obecny na polskim rynku od ponad dwóch dekad, w ostatnim czasie również aktywny jako producent muzyczny (m.in. projekt Anka, dowodzony przez Annę Świątczak, wokalistkę grupy Ich Troje).

Muzycznie singel nawiązuje do klasycznych brzmień lat 60. Tekst utworu opowiada o szczególnym stanie lekkości, jaki towarzyszy nam często w chwili zakochania, ale także opisuje atmosferę Warszawy, która jawi się w utworze jako gwarne, nowoczesne, rozświetlone neonami miasto.