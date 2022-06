Przypomnijmy, że ubiegłoroczny festiwal w Opolu odbył się w dniach 3-6 września 2021. W tym roku organizatorzy postanowili przywrócić termin przed wakacjami - 17-21 czerwca.

Festiwal rozpoczął się piątkowymi koncertami w TVP1 "Od Opola do Opola. Wielkie Gwiazdy! Legendarne Przeboje" i "Folkowe Opole".

Za nami też sobotni konkurs Premiery, w którym bezapelacyjnie triumfowała Karolina Lizer, oraz jubileuszowy koncert Justyny Steczkowskiej, która w Opolu świętowała swoje 50. urodziny (choć wypadają one dokładnie 2 sierpnia).

"Debiuty" - kto pojawi się na scenie?

"Debiuty", tak samo jak "Premiery", to tradycyjny punkt opolskiego festiwalu. Podczas koncertu dziesięciu debiutantów będzie walczyć o Karolinkę, czyli Nagrodę im. Anny Jantar, przyznawanej przez jury, oraz o nagrodę publiczności. Motywem przewodnim tegorocznych "Debiutów" jest "pisanie listów w formie szczerego wyznania uczuć - jak uczestnicy widzą siebie i świat".

Wydarzenie prowadzą Ida Nowakowska-Herndon i Tomasz Wolny. Uczestników ocenia jury w składzie: Marek Piekarczyk, Kasia Cerekwicka, Wanda Kwietniewska, Rafał Paliwoda (dyrektor Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu) i Łukasz Ciechański (radiowa Trójka).



Koncert otwarli Anna Byrcyn, Jan Traczyk, Iza Zalewska i Kamil Czeszel ("Napisz proszę"), czyli odpowiednio laureaci Debiutów z 2021 i 2020 r.

Jako pierwsza zaśpiewała laureatka Festiwalu Zaczarowanej Piosenki Amelia Dubanowska ("Ortygia").

Kolejna uczestniczka to znana z "The Voice of Poland" Anna Hnatowicz ("Naucz mnie żyć od nowa").

Gościnnie zaśpiewają także: Ania Rusowicz, Aleksandra Szmyd, Tadeusz Seibert, Marcin Sójka, Filip Lato i Karolina Stanisławczyk.

Oto pełna lista uczestników:

Amelia Dubanowska - "Ortygia" (laureatka Festiwalu Zaczarowanej Piosenki),

Anna Hnatowicz - "Naucz mnie żyć od nowa",

Franciszek Barnowski - "Dom" (laureat "Szansy na sukces"),

Kaja Gniecioszek - "Głowa do góry",

Marie - "Babyhands",

Magdalena Meg Krzemień - "Od dzisiaj",

Weronika Szymańska - "Pióra",

Basia Gąsienica Giewont - "Nie będę",

Wiktor Kowalski - " Co dnia" (laureat "Szansy na sukces"),

SSKJEGG - "Odżyję" (laureaci konkursu Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu).