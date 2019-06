Festiwal w Opolu 2019: Roksana Węgiel w nowej fryzurze zmaga się z hejtem

Nowa stylizacja Roksany Węgiel podczas Festiwalu w Opolu wywołała falę komentarzy. Wśród setek wpisów nie zabrakło mocno krytycznych głosów na temat wyglądu 14-latki.

Roksana Węgiel na scenie Festiwalu w Opolu 2019 AKPA

Roksana Węgiel była jedną z gwiazd piątkowego koncertu "Od Opola do Opola", który rozpoczął 56. Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu.

14-letnia wokalistka na scenie zaśpiewała piosenkę "Anyone I Want to Be", z którą wygrała Eurowizję Junior pod koniec 2018 r.

Młoda gwiazda zaprezentowała nową fryzurę - znacznie skróciła włosy, które teraz sięgają jej nieco za ramiona, ale najwięcej emocji wzbudził mocny makijaż (pomalowane oczy).

"Kochani! Dziś miałam zaszczyt zadebiutować na deskach słynnej sceny w Opolu, gdzie swoją karierę rozpoczynały największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. To było wspaniałe uczucie i niezwykle cenne doświadczenie! Jeszcze rok temu mogłam jedynie marzyć o znalezieniu się w tym miejscu! Marzenia się spełniają!" - napisała Roksana na Instagramie.

Pod wpisami z Opola nie zabrakło mocno krytycznych głosów dotyczących wyglądu 14-latki, która w ostatnim czasie zmaga się z hejtem.

"Nie za odważny makijaż?", "weź się ubieraj normalnie", "o to ta, co zapomniała, że ma 14 lat" - to niektóre z komentarzy pod zdjęciem.

- Kompletnie na to nie reaguję i to po mnie spływa - mówiła w rozmowie z Interią Roksana Węgiel o hejcie.

Przypomnijmy, że na początku czerwca ukazała się debiutancka płyta wokalistki zatytułowana po prostu "Roksana Węgiel". Zawiera ona 13 utworów, a wśród nich takie przeboje, jak wspomniany "Anyone I Want to Be", "Lay Low", "Żyj" (sprawdź!), czy "Obiecuję" (posłuchaj!).

- To moja pierwsza płyta i zbierałam piosenki od początku swojej drogi. Debiut zabiera najwięcej czasu, bo trzeba znaleźć ten odpowiedni klimat muzyczny i trzeba być pewnym, jakie piosenki chce się robić - opowiada Interii Węgiel.

