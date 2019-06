Festiwal w Opolu 2019: Felicjan Andrzejczak świętuje 40-lecie. Jak się zmienił?

Swoje 40-lecie działalności na scenie podczas koncertu "Od Opola do Opola" świętował Felicjan Andrzejczak, któremu miejsce w historii polskiego rocka zapewniła "Jolka, Jolka pamiętasz" nagrana z Budką Suflera.

Felicjan Andrzejczak podczas Festiwalu w Opolu 2019 AKPA

W piątek (14 czerwca) rozpoczął się 56. Krajowy Konkurs Piosenki Polskiej w Opolu. Podczas pierwszego koncertu pt. "Od Opola do Opola" na scenie świętowali m.in. Majka Jeżowska, Golec uOrkiestra, Felicjan Andrzejczak i Stanisława Celińska.

Festiwal w Opolu 2019: Koncert "Od Opola do Opola"

Felicjan Andrzejczak przypomniał swoje nieśmiertelne hity nagrane z grupą Budka Suflera - "Jolka, Jolka pamiętasz" ( posłuchaj! ) oraz "Noc komety".

"Dokładnie pamiętam jak 40 lat temu wyszedłem tu po raz pierwszy na deski amfiteatru w Opolu. Nawet chyba nie miałem zbyt wielkiej tremy, człowiek był młody, piosenka mi się podobała, miałem ją dobrze opanowaną" - wspominał 71-letni wokalista w Radiu Opole.



W 1979 r. Felicjan Andrzejczak otrzymał wyróżnienie w Konkursie Premier na festiwalu w Opolu z "Peronem łez" (występowali wówczas także m.in. Zbigniew Wodecki, Zdzisława Sośnicka, Bajm, Ewa Bem, Krystyna Prońko, Andrzej Zaucha, Vox, Bogusław Mec i Majka Jeżowska).

Zdjęcie Felicjan Andrzejczak jako wokalista Budki Suflera w 1982 r. / Mirosław Stępniak / Fotonova

Zasłynął jednak przede wszystkim jako wokalista Budki Suflera, do której przystąpił w 1982 roku. Śpiewał w niej niespełna rok, ale na trwałe zapisał się w historii polskiej muzyki dzięki wykonaniu piosenki "Jolka, Jolka pamiętasz".

"W Budce Suflera śpiewał krótko, bo tylko niecały rok (1982/83). I zaledwie w trzech utworach. Ale za to jakich! Jego rozpoznawalny od pierwszej sekundy głos na zawsze będzie się kojarzył z wielopokoleniowym giga-przebojem 'Jolka, Jolka pamiętasz'. A także - w nieco mniejszym stopniu - z 'Czasem ołowiu' i 'Nocą komety'. Po rozstaniu z Budką wydał wiele płyt solowych z repertuarem poprockowo-romantycznym" - czytamy na oficjalnej stronie Budki.

Wideo Budka Suflera - Jolka, Jolka / Woodstock 2014

Wspomniane trzy utwory znalazły się na składankowej płycie Budki Suflera "1974 - 1984". Cały album nagrany z Andrzejczakiem ostatecznie się nie ukazał, a po powrocie do zespołu wokalisty Krzysztofa Cugowskiego muzycy wydali "Czas czekania, czas olśnienia" (1984).

Wideo Budka Suflera - Noc Komety

"Nie chcę myśleć, ile razy tę 'Jolkę' śpiewałem, nie chcę liczyć. No, już nudzi, ale wiem, że powinienem być szczęśliwy z posiadania takiego hiciora, bo każdy wykonawca chciałby posiadać w swoim życiorysie piosenkę, którą śpiewa już trzecie pokolenie. Ale przyznam się, że moją ulubioną piosenką z tej sesji jest bluesik 'Czas ołowiu' - zawsze, kiedy to śpiewam, coś zaczyna we mnie drżeć" - opowiadał Felicjan Andrzejczak w książce "Piosenka musi posiadać tekst. I muzykę. 200 najważniejszych utworów polskiego rocka" Jana Skaradzińskiego i Konrada Wojciechowskiego.

"Felicjan na początku był spięty, usztywniony, śpiewał w sposób taki drewniany. Wersja ostateczna 'Jolki' to efekt piątego, szóstego podejścia. Pamiętam, że w reżyserce były chwile zwątpienia" - wspominał kulisy tamtej sesji realizator Ryszard Gloger.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Felicjan Andrzejczak Zrób to sam

Z Budką w kolejnych latach okazjonalnie występował i nagrywał ("Krajobraz po rewolucji" z Cugowskim i Urszulą, "Piąty bieg"). Co parę lat przypominał o sobie solową płytą - ostatnia z nich to "Czas przypływu" (2014) wyprodukowana przez Mietka Jureckiego, wieloletniego basistę Budki Suflera.

Clip Felicjan Andrzejczak Kto kocha cię

"To jeden z najlepszych albumów, jakie nagrałem. Polecam wszystkim, a dedykuję mojej żonie Jadwidze" - mówił o tym wydawnictwie Felicjan Andrzejczak.

W 2015 r. wraz z innymi weteranami wziął udział w pierwszej części projektu Albo Inaczej. Tuzy polskiej estrady (m.in. Zbigniew Wodecki, Andrzej Dąbrowski) brały na warsztat przeboje rodzimej sceny hiphopowej. Felicjan Andrzejczak zmierzył się z utworem "Stres" Eldo.

Clip Felicjan Andrzejczak Stres

Wokalista współpracował też z innym raperem - Miuoshem.

Felicjan Andrzejczak przypomni się szerszej publiczności jesienią podczas trasy "45 lat. Powrót do korzeni" reaktywowanej Budki Suflera.