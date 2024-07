Italo disco to elektroniczna muzyka taneczna, która wywodzi się z Włoch, ale cały termin odnosi się też do zespołów z Europy i Ameryki, które naśladowały ten trend. To zresztą na podobieństwo italo disco powstało nasze rodzime disco polo.

Na scenie pojawią się: czterej znani wykonawcy italo disco: Gazebo, Ken Laszlo, Fred Ventura i Vince "Scotch" Lancini. Fani włoskiego disco będą mogli usłyszeć takie przeboje, jak: "I like Chopin", "Dolce Vita", "The Years", "Tonight" czy "Take me up".