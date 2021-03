Farben Lehre świętuje 35-lecie płytą "Pieśni XXI wieku". Singel "Przemiany" w nowej wersji

26 marca do sprzedaży trafi płyta "Pieśni XX wieku", którą grupa Farben Lehre rozpoczyna świętowanie swojego 35-lecia. Płocka ekipa wypuściła właśnie nową wersję utworu "Przemiany", pierwotnie wydanego w 1989 r.

Reklama

Grupa Farben Lehre rozpoczyna obchody 35-lecia /materiały prasowe

Z okazji jubileuszu punkrockowa grupa 26 marca wypuści trzy wydawnictwa: płytę CD "Pieśni XX wieku" (wersja deluxe wzbogacona o DVD "Akustycznie"), winyl i DVD "Farben Lehre Akustycznie" oraz winyl-split Farben Lehre & Sexbomba (po jednym premierowym autorskim utworze obu zespołów oraz Farben Lehre gra numer Sexbomby i odwrotnie).

Clip Farben Lehre Bella Ciao

Reklama

Album "Pieśni XX wieku" zawierać będzie 15 utworów pochodzących z pierwszych czterech płyt grupy plus dwa covery ("Somebody Put Something in the Drink" The Ramones oraz "Bella Ciao" spopularyzowane przez serial "Dom z papieru").

"Współczesne aranżacje oraz wykonanie utworów w całkowicie odmiennym składzie owocuje świeżym życiem i oddechem dla tych mocno już 'oldschoolowych' dźwięków. Cały materiał przygotowaliśmy oraz nagraliśmy w płockim FL STUDIO Konrada Wojdy i musimy jednoznacznie przyznać, że efekt finalny jest dla nas - jako twórców - w 100% satysfakcjonujący" - mówią muzycy.



Do promocji wybrano utwór "Przemiany", pierwotnie wypuszczony w 1989 r.

Wideo FARBEN LEHRE - Przemiany (Official Audio 2021)

"Utwór, w swojej nowej wersji nie utracił tego nowofalowo-rockowego sznytu z lat 90., a z drugiej strony został wzbogacony o szczyptę współczesnej świeżości i nowocześniejszego brzmienia. Mimo, iż oryginalna wersja była wykonywana na dwie gitary, Konrad Wojda skutecznie poradził sobie z tym wyzwaniem, zatem brak drugiego wiosła jest praktycznie nieodczuwalny dla słuchacza" - czytamy.

Obecnie zespół tworzą Wojciech Wojda (wokal, teksty), jego brat Konrad Wojda (gitary), Filip Grodzicki (bas) i perkusista Gerarda Klawe (wcześniej m.in. Closterkeller, Rezerwat, Hedone, Moskwa).