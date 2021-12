Ci, którzy czekali na jesienne koncerty Faith No More poczuli zapewne smutek kiedy wydarzenia właśnie zostały odwołane i to przez samego Mike'a Pattona, który poinformował o swoich problemach zdrowotnych. Jak sam napisał, w czasie trwania pandemii nasiliły się jego problemy psychiczne.

"Przykro mi, ale z powodu problemów psychicznych nie dam rady zagrać zaplanowanych koncertów Faith No More i Mr. Bungle. Mam problemy, które w trakcie pandemii się nasiliły i są przeszkodą. Nie czuję, bym mógł dać z siebie wszystko, a nie zamierzam dawać mniej niż 100 procent. Przepraszam fanów i mam nadzieję, że wkrótce Wam to wynagrodzę. Zespoły wspierają mnie i mamy nadzieję na znalezienie jakiegoś zdrowego rozwiązania" - pisał wtedy Patton.

Faith No More odwołuje kolejne koncerty

Nie wnikając w szczegóły niedyspozycji Pattona, muzycy Faith No More, nazwali go w swoim komunikacie "członkiem rodziny, który potrzebuje pomocy". Uznali też, że utrzymanie terminów koncertów "miałoby destrukcyjny wpływ na Mike'a, którego wartość dla nas jako brata jest dużo większa niż jako wokalisty". "Może liczyć na nasze 100 proc. wsparcie, by zrobić to, co musi zrobić" - zakończyli enigmatycznie koledzy Mike’a Pattona.

Koncerty zostały wtedy przełożone na luty (Australia) oraz czerwiec i lipiec (trasa po Europie).



Właśnie pojawiło się kolejne oświadczenie, w którym muzycy ogłosili, że nie te terminy również zostają przesunięte.



"Niestety przez nasze aktualne problemy nie będziemy gotowi zagrać trasy po Australii, Nowej Zelandii i Europie. Granie poniżej 100% możliwości po takim czasie nie wchodzi dla nas w grę. Przepraszamy wszystkich, którzy trzymali bilety i jesteśmy wdzięczni fanom za wsparcie i zrozumienie" - napisano w oświadczeniu.



Nie wiadomo czy chodzi o problemy Pattona.



Kim jest Mike Patton?

Mike Patton to wokalista słynnego Faith No More, założyciel Mr. Bungle, pomysłodawca takich projektów jak Fantomas, Tomahawk, Peeping Tom, czy Mondo Cane.

Współpracował z wieloma muzykami i zespołami - między innymi z Norah Jones, Johnem Zornem, Sepulturą, Melvins, Bjork, Fennesz czy z Sergem Gainsbourgiem. Ma na swoim koncie też kilka ścieżek dźwiękowych do filmów, m.in. do "A Perfect Place" z 2008 roku.