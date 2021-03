Ewelina Lisowska w bikini. Gorące zdjęcia z Meksyku podbijają sieć

Ponad 15 tys. polubień na Instagramie zebrały wakacyjne zdjęcia Eweliny Lisowskiej, która odpoczywała w Meksyku. "Nie skorzystałam z żadnej celebryckiej ulgi. Dostosowuję się do panujących zasad i reżimu sanitarnego. Wróciłam przebadana i zdrowa" - napisała wokalistka, odpierając zarzuty części fanów.

Reklama

Ewelina Lisowska wróciła z wakacji w Meksyku AKPA

Pandemia koronawirusa dotknęła niemal każdego aspektu życia - branża muzyczna na dłuższy czas została uziemiona, spore problemy ma też turystyka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ewelina Lisowska o udziale w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" INTERIA.PL

Reklama

W ostatnim czasie głośno zrobiło się o wizytach celebrytów w Meksyku. W kurorcie Tulum wypoczywali m.in. Blanka Lipińska, Natalia Siwiec, Marcelina Zawadzka, Dawid Woliński, Jolanta Rutowicz, Doda czy Małgorzata Rozenek z Radkiem Majdanem.

Wybrała się tam również Ewelina Lisowska, która chętnie dzieliła się z fanami gorącymi zdjęciami z wakacji.



"To była miła ucieczka do 'normalności', choć w Meksyku również obowiązuje reżim sanitarny, ale przynajmniej można zjeść w knajpie, a nie na masce samochodu. Podróżowanie w dzisiejszych okolicznościach wzbudza wiele kontrowersji i często słyszę zarzut, że 'celebrytom' wolno więcej. Nie skorzystałam z żadnej celebryckiej ulgi. Dostosowuję się do panujących zasad i reżimu sanitarnego. Wróciłam przebadana i zdrowa. Dbajcie o siebie i Wasz komfort psychiczny. Przeczytałam ostatnio, że nie mam nic mądrego do powiedzenia, więc opatrzę ten wpis filozoficzną myślą Heraklita - 'Wszystko płynie...'. Kiedyś będzie jeszcze normalnie. Ściskam" - napisała wokalistka już po powrocie do Polski.

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

W zeszłym roku wokalistka zaskoczyła zmianą koloru włosów na blond. Można było zobaczyć ją m.in. w teledysku "Nie mogę zapomnieć" ( zobacz! ) oraz we wspólnym klipie z KaeNem "Kwarantanna" ( sprawdź! ).

W grudniu 2020 r. pojawiła się w świątecznym odcinku programu "Twoja twarz brzmi znajomo" w Polsacie, wcielając się w Edytę Górniak w duecie z Krzysztofem Antkowiakiem.

W 12. edycji "TTBZ" (jesień 2019 r.) zajęła trzecie miejsce, wygrywając dwa odcinki (jako Edyta Górniak i Justyna Steczkowska).