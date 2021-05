Ewa Farna pokazuje swoje nagie "Ciało" bez upiększeń. Zobacz teledysk i sprawdź tekst

Singel "Ciało" otwiera drogę do kolejnego, szóstego już polskojęzycznego albumu Ewy Farnej. Do sieci właśnie trafia teledysk do tego nagrania (premiera o godz. 10:00).

Ewa Farna prezentuje nowy teledysk /Beata Matheova /Warner Music Poland

Utwór "Ciało" uwrażliwia na tematykę podziwu wobec ciała i akceptacji na nich tych zmian, na które nie mamy wpływu.

"Chodzi o celebrowanie ciała pod względem jego funkcjonowania a nie tylko estetyki, do której nas świat mocno pcha. Po tym jak moje ciało przyniosło na świat nowe życie, zyskałam do niego jeszcze większy szacunek, jestem pełna podziwu za to, co potrafi.



Moje ciało bywało gnębione przez innych i nawet się wstydzę, że czasami w niego zwątpiłam. Moje chociaż nie szczupłe nogi doprowadziły mnie aż tutaj, na barkach też coś już tam udźwignęłam, więc jestem tak normalnie wdzięczna.

Całe życie ciało będzie się zmieniać, zmiana to jedyne, na co możemy liczyć (śmiech). Wiec chcę potrafić polubić albo przynajmniej zaakceptować to, czego nie da się zmienić" - skomentowała Ewa Farna.

W zapowiedziach teledysku mogliśmy zobaczyć różne kobiety, których ciało zmieniło się na skutek ciąży, choroby czy wypadku.



Choć mieszka na stałe pod Pragą i w ciągu ostatniego roku pojawiała się w Polsce sporadycznie, Ewa Farna wciąż ma u nas grono wiernych fanów, których zelektryzowała wiadomość o tym, że po sześciu latach przerwy gwiazda wreszcie wydaje nową płytę.

Album miał trafić do sklepów jeszcze w 2020 roku, jednak przez pandemię prace nad nim się przeciągnęły i teraz wiadomo, że ukaże się w 2021, choć Farna wciąż nie zdradziła dokładnej daty premiery.



Ewa Farna ma na koncie dziewięć płyt, w tym pięć polskojęzycznych. Ostatnia pt. "Inna" ukazała się w 2015 roku.